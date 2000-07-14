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Раздел: Авто  
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В Южной Корее сфотографировали парковку с новыми моделями Hyundai

В Южной Корее сфотографировали парковку с новыми моделями Hyundai Новая версия Elantra ещё не была показана официально.

Южнокорейский сайт опубликовал шпионские снимки, по которым уже можно судить о внешности седана, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.

Теперь Elantra будет напоминать Hyundai i30: широкая радиаторная решетка, треугольные фары, бампер с острыми гранями.

Под капотом у Hyundai Elantra появится новый бензиновый 1,6-литровый мотор семейства Smart Stream. Его отличает система CVVD, плавно изменяющая длительность открытия клапанов.

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Местные СМИ утверждают, что продажи Hyundai Elantra в Корее начнутся в конце лета, на других рынках автомобиль должен появиться до конца 2018 года.

В Южной Корее сфотографировали парковку с новыми моделями Hyundai
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 Теги: Elantra, Hyundai

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Сегодня, 00:52 » Автор: Евгений Шевченко
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