Раздел: Авто
Назван автомобильный бренд, лидирующий по инновациям
Volkswagen в третий раз стал лауреатом премии Plus X Award в сфере инноваций.
Команда Volkswagen под руководством шеф-дизайнера Клауса Бишоффа получила награду Plus X Award, как самая инновационная марка. «Мы рады, что можем предложить нашим клиентам высокие стандарты во всем – от гармоничного дизайна и интуитивно понятного управления до качества материалов и их исполнения, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на
AvtoDream.
Третья награда в категории «Самая инновационная марка» стала еще одним подтверждением прогрессивности Volkswagen», – отметил г-н Бишофф в рамках церемонии награждения.
Жюри особенно выделили модели Polo, T-Roc и Touareg, а также концепты Atlas Tanoak и I.D. VIZZION, присудив им звание «Лучший продукт» в соответствующих категориях. В этом году автомобили марки 26 раз получили признание жюри, в связи с чем Volkswagen стал победителем и назван «Лучшей автомобильной маркой 2018» в категории автопроизводителей.
Volkswagen – самая инновационная марка 2018 года
«На протяжении многих лет Volkswagen объединяет в себе неповторимый дизайн и инновационные технологии. И в этом году марка в очередной раз стала фаворитом премии Plus X Award с автомобилями различных сегментов и передовыми концептами», – отметил председатель жюри Франк Крайф (Frank Kreif).
Начиная с 2004 года премия Plus X Award присуждается брендам за достижения в отношении качества и выдающихся характеристик продукции в области технологий, развития спорта и повышения уровня жизни. Участники оцениваются независимым международным жюри, в состав которого в этом году вошли эксперты из 26 разных отраслей экономики.
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Звание «Самая инновационная марка» – высочайшая награда премии Plus X Award. Жюри присуждает ее тем, чья продукция стала победителем большинства номинаций, и претенденту, получившему звание «Лучшая автомобильная марка».
Команда Volkswagen под руководством шеф-дизайнера Клауса Бишоффа получила награду Plus X Award, как самая инновационная марка. «Мы рады, что можем предложить нашим клиентам высокие стандарты во всем – от гармоничного дизайна и интуитивно понятного управления до качества материалов и их исполнения, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на
AvtoDream.
Третья награда в категории «Самая инновационная марка» стала еще одним подтверждением прогрессивности Volkswagen», – отметил г-н Бишофф в рамках церемонии награждения.
Жюри особенно выделили модели Polo, T-Roc и Touareg, а также концепты Atlas Tanoak и I.D. VIZZION, присудив им звание «Лучший продукт» в соответствующих категориях. В этом году автомобили марки 26 раз получили признание жюри, в связи с чем Volkswagen стал победителем и назван «Лучшей автомобильной маркой 2018» в категории автопроизводителей.
Volkswagen – самая инновационная марка 2018 года
«На протяжении многих лет Volkswagen объединяет в себе неповторимый дизайн и инновационные технологии. И в этом году марка в очередной раз стала фаворитом премии Plus X Award с автомобилями различных сегментов и передовыми концептами», – отметил председатель жюри Франк Крайф (Frank Kreif).
Начиная с 2004 года премия Plus X Award присуждается брендам за достижения в отношении качества и выдающихся характеристик продукции в области технологий, развития спорта и повышения уровня жизни. Участники оцениваются независимым международным жюри, в состав которого в этом году вошли эксперты из 26 разных отраслей экономики.
Читайте также: В Южной Корее сфотографировали парковку с новыми моделями Hyundai
Звание «Самая инновационная марка» – высочайшая награда премии Plus X Award. Жюри присуждает ее тем, чья продукция стала победителем большинства номинаций, и претенденту, получившему звание «Лучшая автомобильная марка».
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