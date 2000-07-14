Раздел: Авто
Катер оборудовали двигателем от машины Ford
Восьмицилиндровый агрегат принадлежал модели Ford Raptor.
Мистер Hoonigan решил не ограничиваться мощными автомобилями, обратив внимание на водный транспорт. Похоже, Кен Блок не тот человек, который может просто так сидеть на одном месте. Похоже, теперь он переключился на лодки, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Avtodream.
Если вы подпишитесь на Instagram Кена, вы поймете, что, когда он не записывает ролики Джимкхана, не участвует в ралли-кроссе, американских ралли, не катается на сноуборде, горном велосипеде, не гуляет с собаками или просто кайфует, то он занимается вейкбордингом. Поэтому он начал сотрудничать с компанией Marine Products и построил собственную Supra. Это лодка, а не легендарный японский автомобиль.
Ясное дело, когда речь про Кена Блока, то рядом всегда много лошадиных сил. Катер исключением не стал. С него сняли старый двигатель и заменили его на 6,2-литровый V8 от предыдущего поколения пикапа Ford F-150 Raptor. К нему прикрутили механический нагнетатель Roush и выжали из двигателя 575 лошадей. Естественно, чтобы вынести всю эту мощь, потребовались специальные вал и винты.
Чтобы отличаться от всех остальных катеров, нанесли ливрею легендарного Escort Cossie и на трехосном прицепе при помощи Ford F450 катер теперь поедет к воде.
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Подождем, возможно, вскоре появится новое видео от Блока, уже без участия асфальта и четырех колес.
Мистер Hoonigan решил не ограничиваться мощными автомобилями, обратив внимание на водный транспорт. Похоже, Кен Блок не тот человек, который может просто так сидеть на одном месте. Похоже, теперь он переключился на лодки, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Avtodream.
Если вы подпишитесь на Instagram Кена, вы поймете, что, когда он не записывает ролики Джимкхана, не участвует в ралли-кроссе, американских ралли, не катается на сноуборде, горном велосипеде, не гуляет с собаками или просто кайфует, то он занимается вейкбордингом. Поэтому он начал сотрудничать с компанией Marine Products и построил собственную Supra. Это лодка, а не легендарный японский автомобиль.
Ясное дело, когда речь про Кена Блока, то рядом всегда много лошадиных сил. Катер исключением не стал. С него сняли старый двигатель и заменили его на 6,2-литровый V8 от предыдущего поколения пикапа Ford F-150 Raptor. К нему прикрутили механический нагнетатель Roush и выжали из двигателя 575 лошадей. Естественно, чтобы вынести всю эту мощь, потребовались специальные вал и винты.
Чтобы отличаться от всех остальных катеров, нанесли ливрею легендарного Escort Cossie и на трехосном прицепе при помощи Ford F450 катер теперь поедет к воде.
Читайте также: Назван автомобильный бренд, лидирующий по инновациям
Подождем, возможно, вскоре появится новое видео от Блока, уже без участия асфальта и четырех колес.
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