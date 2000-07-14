Раздел: Авто
Эти автомобили отличаются наивысшей надежностью
Эксперт назвал самые надежные авто.
Японские автомобили всегда славились надежностью. «Тойоты» и «Хонды» с завидным постоянством занимают верхние места в различных автомобильных рейтингах, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.
Поэтому в первую очередь мы решили заглянуть к «японцам», продавцы которых наверняка в своих объявлениях не преминут подчеркнуть данный факт. Первым на глаза попалось объявление о продаже 10-летней Mazda 6.
В целом о «шестерке» в большинстве своем встречаются положительные отзывы. Владельцы машин отмечают привлекательный внешний вид (особенно моделей второго поколения, вышедшего в 2007 году), управляемость, вместительный багажник, экономичность и надежность. Среди недостатков называются подверженность коррозии, жестковатая подвеска, проблемы с электроникой, а также высокие цены на техническое обслуживание и запасные части в дилерских сервисах.
Продавец выбранного нами экземпляра заверил, что по машине никаких нюансов нет: «Все работает исправно. Нужно менять втулки стабилизатора, но я их уже купил и собираюсь ставить в скором времени. Через 3 000 км нужно будет поменять масло. Примерно 10 000 км назад менялись воздушный и салонный фильтры». На вопрос о расходе топлива владелец отметил, что в смешанном режиме седан потребляет 7,5 литра, а по городу — около 9. «Я заправляюсь 95-ым бензином, но если использовать АИ-98 расход будет еще меньше», — пояснил продавец.
По словам хозяина, за два года владения у автомобиля не было ни одной поломки: «Эта машина не ломается. Только плановое обслуживание нужно проходить и своевременно менять "расходники". Не могу сказать, дорогие ли на эту модель запчасти. Расценок просто не знаю! Еще ни разу ничего не выходило из строя. Просто заправляешься и едешь куда надо».
Далее на глаза попался еще один экземпляр, который «не ломается». Им оказался Hyundai Sonata 2006 года. Корейские автомобили очень часто называют оптимальной покупкой, пусть они и уступают в техническом совершенстве немецким и японским, но имеют намного более привлекательную стоимость и с каждым годом все больше совершенствуются.
Возвращаясь к «Сонате», стоит отметить, что на вторичном рынке специалисты советуют отдавать предпочтение автомобилям корейской, поскольку американские версии в качестве откровенно проигрывают. Когда-то на наших просторах была весьма популярна Sonata второго и третьего поколений. Автомобиль слыл довольно неприхотливым, но подводил кузов из тонкого металла, из-за чего отыскать экземпляры первых годов выпуска в нормальном состоянии довольно проблематично.
Но в нашей базе отыскался 12-летний седан пятого поколения в «состоянии, близком к идеальному». Продавец отметил: «Идеальной даже новую машину не всегда можно назвать, а моя Sonata для своих лет сохранилась просто прекрасно. Машина неуезженная, без скрытых дефектов. За 7 лет никаких проблем автомобиль не доставил. Проводилось только плановое ТО, ставились только оригинальные запчасти». Прямого ответа на вопрос о доступности обслуживания исключительно оригиналом владелец давать не стал: «На фоне цен на запчасти к "Фольксвагену" — дороже. А если брать, к примеру, «Тойоту», то обслуживание будет дешевле. Самой дорогостоящей деталью, которую я менял, был компрессор кондиционера, он мне обошелся в 170 долларов».
Также в разговоре продавец признался, что кузов подкрашивался: «Пару лет назад произошла неприятная ситуация — притерли заднюю правую дверь. Но повреждения были несерьезными, ничего не пришлось менять или шпатлевать. Покрасили на совесть, и, если бы я вам ничего не сказал, вы бы и не заметили при осмотре». Также хозяин отметил: «В этом сезоне ничего менять не нужно. Единственное, я еще не добрался до салонного фильтра. Его можно и заменить, но это просто мелочь».
Не так давно мы писали о «пятерке» автомобилей, снискавших себе по многочисленным отзывам владельцев и автоэкспертов статус надежных. Среди них присутствовал Volkswagen Passat B5, поэтому неудивительно, что в разделе с «народными автомобилями» первым, подходившим по теме, попалось объявление о продаже именно «Пассата».
Несмотря на техническую сложность конструкции и высокую стоимость оригинальных запчастей, Passat B5 достаточно высоко ценится на вторичном рынке. Не последнюю роль тут играют и «заслуги» предшественников с индексами B3 и В4. К тому же проблем с поиском оригинальных элементов к Passat у владельцев точно не возникнет. Учитывая солидный возраст модели, достаточно и квалифицированных специалистов, которые без проблем смогут устранить любую поломку.
Несмотря на то, что все отмечают дороговизну деталей на машину, владелец 20-летнего универсала по телефону наоборот подчеркнул: «Машина недорогая в обслуживании. Подвеска многорычажная, конечно, сложная, но если не ставить "китай", то она долго ходит. По расходу машинка экономичная: в городе литров шесть выходит, на трассе и того меньше». В остальном продавец в подробности вдаваться не стал, отвечая кратко: «По кузову все нормально. Двигатель масло не берет. Не парит, не дымит. Подвеска мягкая, не стучит. Аккумулятор хороший. Салон тоже в нормальном состоянии. Не продавал бы, но нужна машина побольше».
Несмотря на то, что у наших автомобилистов прочно закрепилось мнение, что французские автомобили хороши, пока новые, объявления на «вторичке» гласят, что есть среди них надежные экземпляры. Не так давно мы писали про привычный для наших широт Renault Logan, в описании к которому было указано о полном отсутствии проблем в эксплуатации, а также стояла пометка «денег на обслуживание не тянет вообще».
Сегодня среди моделей «Рено» мы остановились на менее распространенном хэтчбеке Twingo.
Renault Twingo считают поистине противоречивым автомобилем как в плане внешности, так и по показателям надежности. Некоторые владельцы Twingo и мастера по ремонту считают, что эта машина очень простая и крепкая, другие уверены в противоположном. Даже в различных европейских экспертных отчетах по надежности автомобиль идет либо в середине, либо ближе к концу списка.
Естественно, продавец 10-летнего экземпляра из нашего каталога не стал отходить от текста объявления и по телефону также неоднократно подчеркнул простоту и доступность в обслуживании, в том числе отсутствие за все время владения каких-либо поломок: «На ней ездила моя супруга, и, чтобы не возникало неприятных ситуаций в дороге, я старался своевременно следить за автомобилем, чтобы не пришлось в случае чего срываться на подмогу. Подготовлена к техосмотру». Более детальной информации получить не удалось: «Нормальная французская машина. Все доступно».
Среди прочих достоинств французского хэтчбека владелец отметил скромный «аппетит» — 4-4,5 литра на трассе и чуть больше 5 литров бензина в городе. «К тому же у машины очень красивый внешний вид, были убраны все следы сколов, но есть небольшая вмятинка на двери. Ее практически не видно, можно убрать беспокрасочно», — добавил он.
Ну и, наконец, разбавить сегодняшний обзор мы решили «беспроблемным» кроссовером. Им оказался Ford Edge 2008 года.
Здесь стоит отметить, что, в отличие от вышеперечисленных вариантов, этот автомобиль оказался действительно неоднократно «титулованным» зарубежными авторитетными организациями: в 2007 году его признали одним из «лучших семейных автомобилей», затем он заслужил рейтинг IIHS Top Safety Pick. Не забыли отметить специалисты и силовой агрегат Duratec V6 на 3.5 литра, который был назван одним из лучших в мире и включён в список «10 лучших двигателей» по версии Ward. Ну и напоследок Ford Edge был признан «городским грузовиком 2007 года».
Владелец выбранного нами кроссовера на данный момент находится в отъезде, но его его товарищ рассказал немного о машине: «Автомобиль приобретался на аукционе в США для себя, поэтому выбирался тщательно. У него был мизерный пробег, а продавали авто из-за того, что вандалы какие-то просто облили клеем. По приезду сюда кузов покрыли специальным препаратом Raptor из полиуретана, предохраняющим его от царапин. Внутри все обшивали кожей, делали вибро-шумо-теплоизоляцию авто полностью».
Мужчина в разговоре не преминул подчеркнуть: «Это типичный "американец" — он не ломается в отличие от вариантов той же, к примеру, российской сборки, у которых ремонт на ремонте и ремонтом погоняет». Также он отметил, что проблем с обслуживанием не возникает: «Запчасти приобретались только оригинальные: тормозные диски заказывали у Ford, рулевые тяги — Motor Crafts. Это, конечно, дороговато выходит. Можно что-то всегда и подешевле купить, но ресурс у оригинальных запчастей гораздо выше. В целом американцы делают машины, чтобы они могли ездить до 200-250 тыс. км без поломок. У конкретно этого "Эджа" запас прочности еще есть точно».
Как оказалось, любой из этих автомобилей достоин верхних строчек автомобильных топов надежности (конечно, если верить словам продавцов). Про стоимость запчастей большинство из опрошенных владельцев не знали, потому что «никогда ничего не ломалось и не сломается», либо уклончиво отвечали: «смотря с чем сравнивать». Но, как показывает практика, идеальных подержанных машин не бывает.
Читайте также: Катер оборудовали двигателем от машины Ford
От поломок не спасает ни известная немецкая безупречность, ни безотказность японских авто — суровые реалии наших дорог не щадят никого. Поэтому реальное положение дел можно оценить только при осмотре машины.
Японские автомобили всегда славились надежностью. «Тойоты» и «Хонды» с завидным постоянством занимают верхние места в различных автомобильных рейтингах, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.
Поэтому в первую очередь мы решили заглянуть к «японцам», продавцы которых наверняка в своих объявлениях не преминут подчеркнуть данный факт. Первым на глаза попалось объявление о продаже 10-летней Mazda 6.
В целом о «шестерке» в большинстве своем встречаются положительные отзывы. Владельцы машин отмечают привлекательный внешний вид (особенно моделей второго поколения, вышедшего в 2007 году), управляемость, вместительный багажник, экономичность и надежность. Среди недостатков называются подверженность коррозии, жестковатая подвеска, проблемы с электроникой, а также высокие цены на техническое обслуживание и запасные части в дилерских сервисах.
Продавец выбранного нами экземпляра заверил, что по машине никаких нюансов нет: «Все работает исправно. Нужно менять втулки стабилизатора, но я их уже купил и собираюсь ставить в скором времени. Через 3 000 км нужно будет поменять масло. Примерно 10 000 км назад менялись воздушный и салонный фильтры». На вопрос о расходе топлива владелец отметил, что в смешанном режиме седан потребляет 7,5 литра, а по городу — около 9. «Я заправляюсь 95-ым бензином, но если использовать АИ-98 расход будет еще меньше», — пояснил продавец.
По словам хозяина, за два года владения у автомобиля не было ни одной поломки: «Эта машина не ломается. Только плановое обслуживание нужно проходить и своевременно менять "расходники". Не могу сказать, дорогие ли на эту модель запчасти. Расценок просто не знаю! Еще ни разу ничего не выходило из строя. Просто заправляешься и едешь куда надо».
Далее на глаза попался еще один экземпляр, который «не ломается». Им оказался Hyundai Sonata 2006 года. Корейские автомобили очень часто называют оптимальной покупкой, пусть они и уступают в техническом совершенстве немецким и японским, но имеют намного более привлекательную стоимость и с каждым годом все больше совершенствуются.
Возвращаясь к «Сонате», стоит отметить, что на вторичном рынке специалисты советуют отдавать предпочтение автомобилям корейской, поскольку американские версии в качестве откровенно проигрывают. Когда-то на наших просторах была весьма популярна Sonata второго и третьего поколений. Автомобиль слыл довольно неприхотливым, но подводил кузов из тонкого металла, из-за чего отыскать экземпляры первых годов выпуска в нормальном состоянии довольно проблематично.
Но в нашей базе отыскался 12-летний седан пятого поколения в «состоянии, близком к идеальному». Продавец отметил: «Идеальной даже новую машину не всегда можно назвать, а моя Sonata для своих лет сохранилась просто прекрасно. Машина неуезженная, без скрытых дефектов. За 7 лет никаких проблем автомобиль не доставил. Проводилось только плановое ТО, ставились только оригинальные запчасти». Прямого ответа на вопрос о доступности обслуживания исключительно оригиналом владелец давать не стал: «На фоне цен на запчасти к "Фольксвагену" — дороже. А если брать, к примеру, «Тойоту», то обслуживание будет дешевле. Самой дорогостоящей деталью, которую я менял, был компрессор кондиционера, он мне обошелся в 170 долларов».
Также в разговоре продавец признался, что кузов подкрашивался: «Пару лет назад произошла неприятная ситуация — притерли заднюю правую дверь. Но повреждения были несерьезными, ничего не пришлось менять или шпатлевать. Покрасили на совесть, и, если бы я вам ничего не сказал, вы бы и не заметили при осмотре». Также хозяин отметил: «В этом сезоне ничего менять не нужно. Единственное, я еще не добрался до салонного фильтра. Его можно и заменить, но это просто мелочь».
Не так давно мы писали о «пятерке» автомобилей, снискавших себе по многочисленным отзывам владельцев и автоэкспертов статус надежных. Среди них присутствовал Volkswagen Passat B5, поэтому неудивительно, что в разделе с «народными автомобилями» первым, подходившим по теме, попалось объявление о продаже именно «Пассата».
Несмотря на техническую сложность конструкции и высокую стоимость оригинальных запчастей, Passat B5 достаточно высоко ценится на вторичном рынке. Не последнюю роль тут играют и «заслуги» предшественников с индексами B3 и В4. К тому же проблем с поиском оригинальных элементов к Passat у владельцев точно не возникнет. Учитывая солидный возраст модели, достаточно и квалифицированных специалистов, которые без проблем смогут устранить любую поломку.
Несмотря на то, что все отмечают дороговизну деталей на машину, владелец 20-летнего универсала по телефону наоборот подчеркнул: «Машина недорогая в обслуживании. Подвеска многорычажная, конечно, сложная, но если не ставить "китай", то она долго ходит. По расходу машинка экономичная: в городе литров шесть выходит, на трассе и того меньше». В остальном продавец в подробности вдаваться не стал, отвечая кратко: «По кузову все нормально. Двигатель масло не берет. Не парит, не дымит. Подвеска мягкая, не стучит. Аккумулятор хороший. Салон тоже в нормальном состоянии. Не продавал бы, но нужна машина побольше».
Несмотря на то, что у наших автомобилистов прочно закрепилось мнение, что французские автомобили хороши, пока новые, объявления на «вторичке» гласят, что есть среди них надежные экземпляры. Не так давно мы писали про привычный для наших широт Renault Logan, в описании к которому было указано о полном отсутствии проблем в эксплуатации, а также стояла пометка «денег на обслуживание не тянет вообще».
Сегодня среди моделей «Рено» мы остановились на менее распространенном хэтчбеке Twingo.
Renault Twingo считают поистине противоречивым автомобилем как в плане внешности, так и по показателям надежности. Некоторые владельцы Twingo и мастера по ремонту считают, что эта машина очень простая и крепкая, другие уверены в противоположном. Даже в различных европейских экспертных отчетах по надежности автомобиль идет либо в середине, либо ближе к концу списка.
Естественно, продавец 10-летнего экземпляра из нашего каталога не стал отходить от текста объявления и по телефону также неоднократно подчеркнул простоту и доступность в обслуживании, в том числе отсутствие за все время владения каких-либо поломок: «На ней ездила моя супруга, и, чтобы не возникало неприятных ситуаций в дороге, я старался своевременно следить за автомобилем, чтобы не пришлось в случае чего срываться на подмогу. Подготовлена к техосмотру». Более детальной информации получить не удалось: «Нормальная французская машина. Все доступно».
Среди прочих достоинств французского хэтчбека владелец отметил скромный «аппетит» — 4-4,5 литра на трассе и чуть больше 5 литров бензина в городе. «К тому же у машины очень красивый внешний вид, были убраны все следы сколов, но есть небольшая вмятинка на двери. Ее практически не видно, можно убрать беспокрасочно», — добавил он.
Ну и, наконец, разбавить сегодняшний обзор мы решили «беспроблемным» кроссовером. Им оказался Ford Edge 2008 года.
Здесь стоит отметить, что, в отличие от вышеперечисленных вариантов, этот автомобиль оказался действительно неоднократно «титулованным» зарубежными авторитетными организациями: в 2007 году его признали одним из «лучших семейных автомобилей», затем он заслужил рейтинг IIHS Top Safety Pick. Не забыли отметить специалисты и силовой агрегат Duratec V6 на 3.5 литра, который был назван одним из лучших в мире и включён в список «10 лучших двигателей» по версии Ward. Ну и напоследок Ford Edge был признан «городским грузовиком 2007 года».
Владелец выбранного нами кроссовера на данный момент находится в отъезде, но его его товарищ рассказал немного о машине: «Автомобиль приобретался на аукционе в США для себя, поэтому выбирался тщательно. У него был мизерный пробег, а продавали авто из-за того, что вандалы какие-то просто облили клеем. По приезду сюда кузов покрыли специальным препаратом Raptor из полиуретана, предохраняющим его от царапин. Внутри все обшивали кожей, делали вибро-шумо-теплоизоляцию авто полностью».
Мужчина в разговоре не преминул подчеркнуть: «Это типичный "американец" — он не ломается в отличие от вариантов той же, к примеру, российской сборки, у которых ремонт на ремонте и ремонтом погоняет». Также он отметил, что проблем с обслуживанием не возникает: «Запчасти приобретались только оригинальные: тормозные диски заказывали у Ford, рулевые тяги — Motor Crafts. Это, конечно, дороговато выходит. Можно что-то всегда и подешевле купить, но ресурс у оригинальных запчастей гораздо выше. В целом американцы делают машины, чтобы они могли ездить до 200-250 тыс. км без поломок. У конкретно этого "Эджа" запас прочности еще есть точно».
Как оказалось, любой из этих автомобилей достоин верхних строчек автомобильных топов надежности (конечно, если верить словам продавцов). Про стоимость запчастей большинство из опрошенных владельцев не знали, потому что «никогда ничего не ломалось и не сломается», либо уклончиво отвечали: «смотря с чем сравнивать». Но, как показывает практика, идеальных подержанных машин не бывает.
Читайте также: Катер оборудовали двигателем от машины Ford
От поломок не спасает ни известная немецкая безупречность, ни безотказность японских авто — суровые реалии наших дорог не щадят никого. Поэтому реальное положение дел можно оценить только при осмотре машины.
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