Раздел: Авто
Названы способы обмана украинских водителей на АЗС
Покупка некачественного топлива и переплата за незаполненный бак – обман на заправках, с которым регулярно сталкиваются украинские водители на АЗС.
Известный бренд и проверенная бензоколонка не спасают от жуликов. До этого уже стали известны уловки продавцов рынков и супермаркетов, которые обманывают покупателей на обвесе, обсчете и продаже гнилых продуктов, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Политеку.
Обман на заправках встречается не реже, а суммы убытков потребителей гораздо больше. Высокая стоимость топлива мотивирует заправщиков изобретать все новые хитрости, чтобы «нагреть» владельцев авто.
Недолив бензина
Обслуживающий персонал АЗС самостоятельно или с подачи руководства изменяет настройки колонок, закачивающих топливо. В итоге водители платят за бензин или дизель, который они не получили. Даже при заправке бака «до полного» сложно уличить мошенников – конструкция бензобака предусматривает наличие несгораемого остатка для наполнения топливной системы авто.
Для себя проверить честность облюбованной сети АЗС можно с помощью мерной тары – канистры на 5-10-20 литров. Залейте канистру и узнайте, сколько реально в нее поместилось и сколько отобразилось на счетчике колонки.
Чтобы доказать свою правоту официально, придется обратиться в управление по защите прав потребителей, которое может по заявлению проверить тарировку кранов на АЗС. Кроме того, крупные сети, чтобы избежать обвинений в недоливе, регулярно проводят осмотр и проверку колонок на АЗС.
Разбавленный бензин
В Украине официально разрешено смешивать бензин с различными добавками для улучшения его свойств. На деле в высокооктановые марки доливают биотопливо, которое снижает качество бензина, повышает расход топлива и портит двигатель. Крупные сети АЗС научились продавать такой бензин под отдельной торговой маркой. Ее цена обычно привлекательнее, а в названии не содержится упоминание о добавках. Чтобы не испортить себе мотор, внимательно прочтите описание марки бензина на сайте компании, уточните у заправщика состав.
Премиальные марки также не всегда соответствуют своей цене. Как шутят сами заправщики, «это такой же 95-й, только неразбавленный». Однако крупные компании активно продвигают «улучшенные» бензин и дизельное топливо, доливают присадки и тратят на них львиную долю маркетинговых бюджетов. Дополнительная наценка делает продажу премиального топлива выгодной.
Для сравнения, соседняя с Украиной Беларусь отказалась от маркетинговых названий бензина: на заправках есть только А-92, А-95 и ДТ, качество которых гораздо выше украинских аналогов.
Обсчет
Операторы на АСЗ могут допускать «ошибки», на которых зарабатывают дополнительные деньги. Как правило, их хитрости сводятся к простейшим вариантам обсчета. Вам могут посчитать дорогой вид топлива вместо дешевого, забудут учесть скидку. Проверяя чек, обратите внимание, не заплатили ли вы за чужие омыватель, кофе или бутылку воды.
Обман на заправках газом
При закачке газового баллона заправщики также применяют разные виды мошенничества. Многие водители жалуются на лишние литры, которые показывает газовая колонка.
Из-за постоянных хитростей с топливом владельцам ГБО советуют приезжать на АЗС с пустым баллоном, чтобы контролировать объем реально купленного газа. Если количество заправленного газа превышает паспортный объем баллона, значит при задуве произошло нарушение. Или АЗС обманула вас на несколько литров, или нарушило правила техники безопасности, превысив максимально допустимое давление.
Проверить тарировку газовой колонки могут специалисты, применяя специальное устройство.
Кроме манипуляций с топливом и колонками, АЗС используют и другие способы обмана за заправках. Крупнейшие сети давно превратили свои бензоколонки в придорожный супермаркет. Продажи сопутствующих товаров, кофе и хот-догов по рентабельности соперничают даже с бензином.
Читайте также: Для украинских водителей придумали еще один налог
Не редкость, когда реализуются низкокачественные омыватели, просроченные продукты длительного хранения, залежавшиеся на заправке. При покупке смотрите даты изготовления, состав и содержание товаров. Риск купить просрочку или подделок высок, а вот вернуться на АЗС, иногда расположенное в 100-200 км, практически нереально.
Известный бренд и проверенная бензоколонка не спасают от жуликов. До этого уже стали известны уловки продавцов рынков и супермаркетов, которые обманывают покупателей на обвесе, обсчете и продаже гнилых продуктов, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Политеку.
Обман на заправках встречается не реже, а суммы убытков потребителей гораздо больше. Высокая стоимость топлива мотивирует заправщиков изобретать все новые хитрости, чтобы «нагреть» владельцев авто.
Недолив бензина
Обслуживающий персонал АЗС самостоятельно или с подачи руководства изменяет настройки колонок, закачивающих топливо. В итоге водители платят за бензин или дизель, который они не получили. Даже при заправке бака «до полного» сложно уличить мошенников – конструкция бензобака предусматривает наличие несгораемого остатка для наполнения топливной системы авто.
Для себя проверить честность облюбованной сети АЗС можно с помощью мерной тары – канистры на 5-10-20 литров. Залейте канистру и узнайте, сколько реально в нее поместилось и сколько отобразилось на счетчике колонки.
Чтобы доказать свою правоту официально, придется обратиться в управление по защите прав потребителей, которое может по заявлению проверить тарировку кранов на АЗС. Кроме того, крупные сети, чтобы избежать обвинений в недоливе, регулярно проводят осмотр и проверку колонок на АЗС.
Разбавленный бензин
В Украине официально разрешено смешивать бензин с различными добавками для улучшения его свойств. На деле в высокооктановые марки доливают биотопливо, которое снижает качество бензина, повышает расход топлива и портит двигатель. Крупные сети АЗС научились продавать такой бензин под отдельной торговой маркой. Ее цена обычно привлекательнее, а в названии не содержится упоминание о добавках. Чтобы не испортить себе мотор, внимательно прочтите описание марки бензина на сайте компании, уточните у заправщика состав.
Премиальные марки также не всегда соответствуют своей цене. Как шутят сами заправщики, «это такой же 95-й, только неразбавленный». Однако крупные компании активно продвигают «улучшенные» бензин и дизельное топливо, доливают присадки и тратят на них львиную долю маркетинговых бюджетов. Дополнительная наценка делает продажу премиального топлива выгодной.
Для сравнения, соседняя с Украиной Беларусь отказалась от маркетинговых названий бензина: на заправках есть только А-92, А-95 и ДТ, качество которых гораздо выше украинских аналогов.
Обсчет
Операторы на АСЗ могут допускать «ошибки», на которых зарабатывают дополнительные деньги. Как правило, их хитрости сводятся к простейшим вариантам обсчета. Вам могут посчитать дорогой вид топлива вместо дешевого, забудут учесть скидку. Проверяя чек, обратите внимание, не заплатили ли вы за чужие омыватель, кофе или бутылку воды.
Обман на заправках газом
При закачке газового баллона заправщики также применяют разные виды мошенничества. Многие водители жалуются на лишние литры, которые показывает газовая колонка.
Из-за постоянных хитростей с топливом владельцам ГБО советуют приезжать на АЗС с пустым баллоном, чтобы контролировать объем реально купленного газа. Если количество заправленного газа превышает паспортный объем баллона, значит при задуве произошло нарушение. Или АЗС обманула вас на несколько литров, или нарушило правила техники безопасности, превысив максимально допустимое давление.
Проверить тарировку газовой колонки могут специалисты, применяя специальное устройство.
Кроме манипуляций с топливом и колонками, АЗС используют и другие способы обмана за заправках. Крупнейшие сети давно превратили свои бензоколонки в придорожный супермаркет. Продажи сопутствующих товаров, кофе и хот-догов по рентабельности соперничают даже с бензином.
Читайте также: Для украинских водителей придумали еще один налог
Не редкость, когда реализуются низкокачественные омыватели, просроченные продукты длительного хранения, залежавшиеся на заправке. При покупке смотрите даты изготовления, состав и содержание товаров. Риск купить просрочку или подделок высок, а вот вернуться на АЗС, иногда расположенное в 100-200 км, практически нереально.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
1440
0
Также советуем посмотреть
- "Я у мамы мастер на все руки": свежая порция забавных фото
- "Тачка для победы": в сети хохочут над фото с Путиным в Крыму
- Сутки в ООС: 24 обстрела, ранены двое бойцов ВСУ
- События на заднем плане делают эти фотки очень смешными
- Прикольные фотки людей, оказавшихся не в том месте
- Зажигаем: лучшие анекдоты на вечер пятницы
- Забавные собаки насмешили своими «человеческими» повадками
- Нелепые жизненные проблемы, с которыми сталкивался каждый
- Прикольные лайфхаки от настоящих интровертов
- Умора: дизайнер составил алфавит из симуляций Неймара
- В Николаеве парень прожил четыре дня с трупом своей матери
- Предстоящую встречу Трампа и Путина изобразили в меткой карикатуре
- Россиянка, ворующая «Неймара» насмешила Сеть
- Наев рассказал, сколько получают украинские бойцы за службу на передовой
- Балуху отказали в условно-досрочном освобождении
- Оккупанты уничтожают растительный мир Крыма
- «Холопская душа»: Сеть насмешил мужчина, разрыдавшийся при виде Путина
- Звезда Голливуда нашел сомнительный способ «потроллить» Трампа
- Фанатка нашла пикантный способ «взбодрить» расстроенного Бэкхема
- В США медведь забрался в авто медсестры и оставил ее без обеда
- Спящий на саммите НАТО президент Чехии стал героем фотомемов
- Есть немалые шансы, что война на Донбассе закончится быстро, - Наев
- Лукашенко предложил самой красивой девушке Беларуси работу в колхозе
- «Диверсанта» Панова приговорили в Крыму к 8 годам колонии строгого режима
- В соцсетях высмеяли нелепое название «советского» йогурта
- «Тактические шпильки»: Сеть насмешила женщина-боевик на каблуках
- На Донбассе снова растет интенсивность обстрелов
- Украинские военные забавно потроллили боевиков «ДНР»
- Нелепые прически, способные вызвать приступ хохота
- Случайные кадры, сделанные за секунду до «катастрофы»
Оставьте свой комментарий