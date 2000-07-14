Раздел: Авто
Land Rover доработал Range Rover Sport
Внедорожник 2019 модельного года получил расширенное оснащение и новые электронные помощники.
В списке оборудования, которым может похвастаться новинка – адаптивный круиз-контроль, способный самостоятельно остановить автомобиль при въезде в пробку и продолжить движение в течение трех секунд после остановки, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сardiagram.
Также модель сможет автоматически оставаться в своей полосе – электроника ориентируется по дорожной разметке или по автомобилю впереди, аккуратно подруливая.
Еще одной системой стала возможность экстренного торможения на высоких скоростях. При обнаружении опасности электроника самостоятельно задействует тормоза, чтобы снизить риск столкновения. Такая система будет доступна при заказе адаптивного круиз-контроля.
Обновленный Range Rover Sport дебютировал в октябре 2017 года. Внедорожник получил гибридную версию на базе 300-сильного двухлитрового турбомотора, которая позволяет машине набирать «сотню» за 6,7 секунды.
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Также после рестайлинга изменился интерьер – теперь он выполнен в стиле модели Velar – с двумя дисплеями на центральной консоли.
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