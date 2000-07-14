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Раздел: Авто  
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Ducati выпустил юбилейную версию модели Monster 1200

Ducati выпустил юбилейную версию модели Monster 1200Итальянский производитель высококлассных мотоциклов Ducati выпустил ограниченным тиражом юбилейную версию модели Ducati Monster 1200 - 25 Anniversario.

Появление этого мотоцикла приурочено к двадцатипятилетнему юбилею с момента выпуска первого экземпляра этого легендарного нейкида. От обычных версий мотоцикла юбилейный байк отличают повсеместные вставки цветов итальянского триколора - на носовом обвесе, на топливном баке и на покрытии пассажирского седла. А также логотип "25 лет" на самом сиденье, пишет Хроника.инфо со ссылкой на АвтоБлог.

Рама выкрашена в золотистый цвет, а колесные диски - кованые Marchesini. Ряд элементов выполнен из алюминия, еще ряд из карбона - все это тоже подчеркивает эксклюзивный характер юбилейной версии. Приводит в движение мотоцикл стандартный 2-цилиндровый движок, выдающий 147 л.с. при 9 250 об./мин. и максимальный момент в 124 Нм при 7 750 об./мин.

Шасси - трубчатая рама и односторонний маятник из алюминия с полностью настраиваемым амортизатором Ohlins. Тормоза - два диска Brembo 330 мм. "Monster был впервые представлен в Кельне на торговой ярмарке в 1992 году, производство стартовало 5 марта 1993 года, и всего за несколько лет мотоцикл обрел легендарный статус в мире байков", - отмечается в сообщении Ducati. "Модель положила начало категории "нейкид спорт байков", и вокруг нее выросло и сплотилось очень тесное сообщество пилотов, фанатов Monster".

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Юбилейных мотоциклов будет выпущено всего 500 штук. Ожидается, что до конца года они все будут распроданы. А возможно, и быстрее. Розничная цена аппарата на европейском рынке - в среднем около 19 660 евро.
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 Теги: Ducati, Monster 1200, юбилейная версия

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Сегодня, 13:58 » Автор: Алена Шимко
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