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Раздел: Авто  
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Раскрыты подробности спецификации новой Skoda Rapid

Раскрыты подробности спецификации новой Skoda Rapid
Skoda Rapid нового поколения будет создана «с нуля», получит новое название, а её главным конкурентом станет VW Golf.

Об этом в своем интервью рассказал Ален Фэйли, глава отдела продаж и маркетинга компании Skoda, пишет Хроника.инфо со ссылкой на autonews.ua.

До сих пор мы считали, что одним из главных конкурентов VW Golf является Skoda Octavia. Но на самом деле, Octavia немного больше, чем Golf, поэтому их нельзя считать соперниками. Конкурентом «Гольфа» будет новая Skoda Rapid, которая, правда, получит другое название. Какое – это пока нам не известно.


Ален Фэйли обещает, что Skoda Rapid нового поколения получит не только новое название, но и «совершенно новый стиль». Эту новинку будут продавать только в одном варианте кузова – хэтчбек. Между Rapid и Octavia станет больше заметна разница. Их невозможно будет перепутать.

Rapid нового поколения построят на платформе MQB A0 от VW Group. Автомобиль будет иметь новую информационно-развлекательную систему. Правда, эта система пока не такая передовая, как у Vision E, который появится в продаже в 2020 году.

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В линейку двигателей войдут такие же агрегаты, как Fabia нового поколения. Это, в частности, 1,0- и 1,5 л бензиновые моторы и, возможно, дизель. Пока чехи не планируют предлагать гибридную или электрическую версию для автомобиля, который заменит Rapid. Однако, мы не сильно удивимся, если они в конечном итоге все-таки выйдут на рынок.

Skoda Rapid нового поколения появится в 2019 году. Чешская компания планирует в 2020 году удвоить продажи этой модели.
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 Теги: Skoda Rapid, спецификация

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Сегодня, 15:35 » Автор: Алена Шимко
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