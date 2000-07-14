Раздел: Авто
В Сеть выложили фото с тестов нового Honda HR-V
Honda готовится выпустить на рынок обновленный субкомпактный кроссовер Honda HR-V.
Об этом свидетельствуют шпионские фотографии, сделанные где-то в Южной Европе, пишет Хроника.инфо со ссылкой на autonews.ua.
Судя по всему, перед нами европейская, а не американская версия обновленного Honda HR-V. Зачем американскую версию тестировать в Европе? Это не логично.
Обновления у HR-V будут минимальными. Их можно назвать «косметическими». Кроссовер сохранит свои небольшие размеры и стилистику кузова. У него будет рестайлинговые бампер, решетка радиатора, противотуманные фары, и колеса. Задние фонари тоже претерпят небольшие изменения.
По слухам, у обновленного HR-V в Европе вместо 1,6 л дизельного двигателя появится гибридная силовая установка, состоящая из 1,5 л бензинового двигателя и электромотора. Её мощность не известна. Но эта информация официально не подтверждена. А стандартным двигателем на европейском рынке по-прежнему будет 1,5 л агрегат VTEC.
Читайте также: Фото нового кроссовера Honda WR-V "слили" в Сеть
Honda планирует начать продавать в Европе обновленный Honda HR-V до конца этого года. В США он появится в следующем году. Что касается цены, то эта новинка, видимо, будет стоить примерно на 100 долларов дороже, чем модель текущего года выпуска.
Об этом свидетельствуют шпионские фотографии, сделанные где-то в Южной Европе, пишет Хроника.инфо со ссылкой на autonews.ua.
Судя по всему, перед нами европейская, а не американская версия обновленного Honda HR-V. Зачем американскую версию тестировать в Европе? Это не логично.
Обновления у HR-V будут минимальными. Их можно назвать «косметическими». Кроссовер сохранит свои небольшие размеры и стилистику кузова. У него будет рестайлинговые бампер, решетка радиатора, противотуманные фары, и колеса. Задние фонари тоже претерпят небольшие изменения.
По слухам, у обновленного HR-V в Европе вместо 1,6 л дизельного двигателя появится гибридная силовая установка, состоящая из 1,5 л бензинового двигателя и электромотора. Её мощность не известна. Но эта информация официально не подтверждена. А стандартным двигателем на европейском рынке по-прежнему будет 1,5 л агрегат VTEC.
Читайте также: Фото нового кроссовера Honda WR-V "слили" в Сеть
Honda планирует начать продавать в Европе обновленный Honda HR-V до конца этого года. В США он появится в следующем году. Что касается цены, то эта новинка, видимо, будет стоить примерно на 100 долларов дороже, чем модель текущего года выпуска.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
363
0
Также советуем посмотреть
- Жук, "умеющий" рисовать, покорил пользователей Сети
- «Я еду – муж молится»: порция приколов от веселых автомобилистов
- Когда что-то пошло не так: забавные приколы для настоящих оптимистов
- Хохот до упаду: свежая порция "убойных" анекдотов
- Приобретение Airbus Helicopters для МВД: контракт подписан
- Очаровательный щенок-разрушитель стал новой звездой Сети
- Смешные фотографии из серии "Это свадьба, детка"
- "Я у мамы мастер на все руки": свежая порция забавных фото
- "Тачка для победы": в сети хохочут над фото с Путиным в Крыму
- Сутки в ООС: 24 обстрела, ранены двое бойцов ВСУ
- События на заднем плане делают эти фотки очень смешными
- Прикольные фотки людей, оказавшихся не в том месте
- Зажигаем: лучшие анекдоты на вечер пятницы
- Забавные собаки насмешили своими «человеческими» повадками
- Нелепые жизненные проблемы, с которыми сталкивался каждый
- Прикольные лайфхаки от настоящих интровертов
- Умора: дизайнер составил алфавит из симуляций Неймара
- В Николаеве парень прожил четыре дня с трупом своей матери
- Предстоящую встречу Трампа и Путина изобразили в меткой карикатуре
- Россиянка, ворующая «Неймара» насмешила Сеть
- Наев рассказал, сколько получают украинские бойцы за службу на передовой
- Балуху отказали в условно-досрочном освобождении
- Оккупанты уничтожают растительный мир Крыма
- «Холопская душа»: Сеть насмешил мужчина, разрыдавшийся при виде Путина
- Звезда Голливуда нашел сомнительный способ «потроллить» Трампа
- Фанатка нашла пикантный способ «взбодрить» расстроенного Бэкхема
- В США медведь забрался в авто медсестры и оставил ее без обеда
- Спящий на саммите НАТО президент Чехии стал героем фотомемов
- Есть немалые шансы, что война на Донбассе закончится быстро, - Наев
- Лукашенко предложил самой красивой девушке Беларуси работу в колхозе
Оставьте свой комментарий