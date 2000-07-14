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Раздел: Авто  
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В Сеть выложили фото с тестов нового Honda HR-V

В Сеть выложили фото с тестов нового Honda HR-V Honda готовится выпустить на рынок обновленный субкомпактный кроссовер Honda HR-V.

Об этом свидетельствуют шпионские фотографии, сделанные где-то в Южной Европе, пишет Хроника.инфо со ссылкой на autonews.ua.

Судя по всему, перед нами европейская, а не американская версия обновленного Honda HR-V. Зачем американскую версию тестировать в Европе? Это не логично.

Обновления у HR-V будут минимальными. Их можно назвать «косметическими». Кроссовер сохранит свои небольшие размеры и стилистику кузова. У него будет рестайлинговые бампер, решетка радиатора, противотуманные фары, и колеса. Задние фонари тоже претерпят небольшие изменения.

По слухам, у обновленного HR-V в Европе вместо 1,6 л дизельного двигателя появится гибридная силовая установка, состоящая из 1,5 л бензинового двигателя и электромотора. Её мощность не известна. Но эта информация официально не подтверждена. А стандартным двигателем на европейском рынке по-прежнему будет 1,5 л агрегат VTEC.

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Honda планирует начать продавать в Европе обновленный Honda HR-V до конца этого года. В США он появится в следующем году. Что касается цены, то эта новинка, видимо, будет стоить примерно на 100 долларов дороже, чем модель текущего года выпуска.
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 Теги: Honda HR-V, фото, тесты

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Сегодня, 17:08 » Автор: Алена Шимко
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