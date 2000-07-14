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Скоростные испытания нового BMW X5 M удалось снять на видео

Скоростные испытания нового BMW X5 M удалось снять на видео Автомобиль был скрыт за камуфляжем.

Немецкий машиностроитель БМВ вывел на дорожные испытания новый «горячий» X5 M, который скрыли под камуфляжем. Новое авто во время тестов автошпионы сняли в Нюрбургринге, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Автолюбителей.

Несмотря на камуфляжную защиту «горячего» BMW X5 M, эксперты смогли рассмотреть ряд особенностей тестируемой модели. В особенности, радиаторная решетка транспортного средства достаточно большая, что говорит о большой мощности двигателя.

Предположительно, под капотом разместят 4,4-литровый мотор, который будет генерировать до 600 «коней».

На Нюрбургринской трассе новый BMW X5 M уверенно проходит дорожные тесты, согласно предоставленном видео. Новинка изначально появится на авторынке Америки, а затем модель предложат и на других мировых рынках.

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Цена новой «заряженной» модели пока не известна, как и ряд технических характеристик. Нынешняя версия в США доступна по цене от 101,7 долл.

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 Теги: BMW, испытания, Германия

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Сегодня, 00:30 » Автор: Евгений Шевченко
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