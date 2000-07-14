Раздел: Авто
Названа крупнейшая легковая машина в мире
Самым большим легковым автомобилем является Bugatti Type 41 Royale.
Публика узнала о нем еще в далеком 1927 году и признала его самым огромным. Изюминка автомобиля в его длине, которую предпочитают в основном лимузины, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.
Длина этой модели от Bugatti чуть меньше 7 метров. Сам же конструктор Этторе Бугатти изначально назвал автомобиль «королевским» (La Royale), предполагая свое изобретение лишь для избранных и за очень дорого. На данный момент даже самый большой внедорожник уступает по размерам Bugatti La Royale.
Knight V, считающийся самым огромным джипом, меньше Bugatti Type в длине на 60 см., а популярный Ford Expedition отстает почти на метр.
Огромный легковой автомобиль Bugatti Type 41 по прозвищу La Royale появился на свет только благодаря мечте его создателя. Этторе Бугатти не мыслил себя без машин. К «авто для королей» он шел около тринадцати лет. Каждую минуту работы над автомобилем он стремился к тому, чтобы его детище стало по-настоящему совершенным изобретением и не заслужило ни единого слова критики.
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Прошло время. Наступил XXI век, а превосходный автомобиль, сконструированный Бугатти, все еще покоряет человечество своей длиной и масштабом мысли изобретателя.
Публика узнала о нем еще в далеком 1927 году и признала его самым огромным. Изюминка автомобиля в его длине, которую предпочитают в основном лимузины, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.
Длина этой модели от Bugatti чуть меньше 7 метров. Сам же конструктор Этторе Бугатти изначально назвал автомобиль «королевским» (La Royale), предполагая свое изобретение лишь для избранных и за очень дорого. На данный момент даже самый большой внедорожник уступает по размерам Bugatti La Royale.
Knight V, считающийся самым огромным джипом, меньше Bugatti Type в длине на 60 см., а популярный Ford Expedition отстает почти на метр.
Огромный легковой автомобиль Bugatti Type 41 по прозвищу La Royale появился на свет только благодаря мечте его создателя. Этторе Бугатти не мыслил себя без машин. К «авто для королей» он шел около тринадцати лет. Каждую минуту работы над автомобилем он стремился к тому, чтобы его детище стало по-настоящему совершенным изобретением и не заслужило ни единого слова критики.
Читайте также: Скоростные испытания нового BMW X5 M удалось снять на видео
Прошло время. Наступил XXI век, а превосходный автомобиль, сконструированный Бугатти, все еще покоряет человечество своей длиной и масштабом мысли изобретателя.
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