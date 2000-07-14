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Раздел: Авто  
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Эти новинки Hyundai появятся в ближайшие два года

Эти новинки Hyundai появятся в ближайшие два года Компания имеет интересные планы на будущее.

За последние годы южнокорейская компания Hyundai сделала огромный шаг вперед. Сейчас её воспринимают как инновационный бренд, выпускающий отличные автомобили с красивым дизайном и современными технологиями, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AutoNews.

Теперь модели этого бренда будут создаваться в соответствии с новейшим его языком дизайна «Sensuous Sportiness» («Чувственная спортивность»). Какие новинки Hyundai предложит нам в 2018-2020 годах?

Прямо сейчас

Уже в ближайшее время Hyundai начнет продавать несколько обновленных и новых моделей. Самая интересная из них — Santa Fe нового поколения. Цена этой новинки составит от 25 500 долларов. Дизайн новой Santa Fe будет заметно отличаться от дизайна модели предыдущего поколения.

Кроме того, уже появились в продаже в некоторых странах обновленный Hyundai Tucson и Hyundai Nexo на водороде (в Южной Корее). Через пару месяцев у дилеров появится обновленная Sonata и новый Veloster.

Скоро — Hyundai i30 N-Line и i30 N Fastback

Hyundai скоро расширит линейку своих высокопроизводительных моделей, продающихся под обозначением «N». Это Hyundai i30 N-Line и i30 N Fastback.

Hyundai i30 N-Line будет располагаться между моделями i30 и i30 N. Судя по шпионским фотографиям, он получит агрессивный дизайн кузова. У версии Fastback под капотом будет четырехцилиндровый 2,0 л двигатель с турбонаддувом мощностью 271 л.с. (как у хэтчбека i30 N с высокопроизводительным пакетом Performance Package).

Обновленная Hyundai Elantra (2019 года)

Недавно фотошпионам удалось заметить во время тестов обновленную Hyundai Elantra. У нее будет немного переработанная передняя часть (бампер и решетка радиатора). Автомобиль получит новую информационно-развлекательную систему с Android Auto и Apple CarPlay. В следующем месяце эта новинка появится в Южной Корее.

Обновленный Hyundai i20 (2019) и Hyundai i10 нового поколения (2019)

До нового поколения Hyundai i20 ещё далеко, а вот его обновленная версия появится совсем скоро. Изменения не радикальные, но необходимые и своевременные. Эта модель популярна во многих странах мира.

Что же касается Hyundai i10 нового поколения, то он появится в продаже в 2019 году. У него будет новый дизайн кузова и модернизированные двигатели.

Hyundai Palisade 2020

На наш взгляд, новое поколение Hyundai Palisade – это самая интересная новинка Hyundai, которая появится в ближайшие годы. Её построят на базе концепта HDC-2 Grandmaster.

В основе нового Hyundai Palisade будет та же платформе, что и в основе полноразмерного внедорожника Kia Telluride. Он получит 3,3 л твин-турбо двигатель V6 мощностью 265 л.с., который станет работать вместе с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Hyundai Santa Cruz 2020

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Пока компания Hyundai официально не подтвердила, что она предложит автолюбителям пикап Santa Cruz. Однако, по слухам, он появится в продаже в 2020 году. Его построят на базе концепта 2015 года. Конкурентами этого пикапа станут такие автомобили, как Ford Ranger, Jeep Scrambler, Chevrolet Colorado, GMC Canyon, и Toyota Tacoma.
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 Теги: Hyundai, новинки

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Сегодня, 03:14 » Автор: Евгений Шевченко
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