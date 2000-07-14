Эти новинки Hyundai появятся в ближайшие два года

Компания имеет интересные планы на будущее.



За последние годы южнокорейская компания Hyundai сделала огромный шаг вперед. Сейчас её воспринимают как инновационный бренд, выпускающий отличные автомобили с красивым дизайном и современными технологиями, сообщает



Теперь модели этого бренда будут создаваться в соответствии с новейшим его языком дизайна «Sensuous Sportiness» («Чувственная спортивность»). Какие новинки Hyundai предложит нам в 2018-2020 годах?



Прямо сейчас



Уже в ближайшее время Hyundai начнет продавать несколько обновленных и новых моделей. Самая интересная из них — Santa Fe нового поколения. Цена этой новинки составит от 25 500 долларов. Дизайн новой Santa Fe будет заметно отличаться от дизайна модели предыдущего поколения.



Кроме того, уже появились в продаже в некоторых странах обновленный Hyundai Tucson и Hyundai Nexo на водороде (в Южной Корее). Через пару месяцев у дилеров появится обновленная Sonata и новый Veloster.



Скоро — Hyundai i30 N-Line и i30 N Fastback



Hyundai скоро расширит линейку своих высокопроизводительных моделей, продающихся под обозначением «N». Это Hyundai i30 N-Line и i30 N Fastback.



Hyundai i30 N-Line будет располагаться между моделями i30 и i30 N. Судя по шпионским фотографиям, он получит агрессивный дизайн кузова. У версии Fastback под капотом будет четырехцилиндровый 2,0 л двигатель с турбонаддувом мощностью 271 л.с. (как у хэтчбека i30 N с высокопроизводительным пакетом Performance Package).



Обновленная Hyundai Elantra (2019 года)



Недавно фотошпионам удалось заметить во время тестов обновленную Hyundai Elantra. У нее будет немного переработанная передняя часть (бампер и решетка радиатора). Автомобиль получит новую информационно-развлекательную систему с Android Auto и Apple CarPlay. В следующем месяце эта новинка появится в Южной Корее.



Обновленный Hyundai i20 (2019) и Hyundai i10 нового поколения (2019)



До нового поколения Hyundai i20 ещё далеко, а вот его обновленная версия появится совсем скоро. Изменения не радикальные, но необходимые и своевременные. Эта модель популярна во многих странах мира.



Что же касается Hyundai i10 нового поколения, то он появится в продаже в 2019 году. У него будет новый дизайн кузова и модернизированные двигатели.



Hyundai Palisade 2020



На наш взгляд, новое поколение Hyundai Palisade – это самая интересная новинка Hyundai, которая появится в ближайшие годы. Её построят на базе концепта HDC-2 Grandmaster.



В основе нового Hyundai Palisade будет та же платформе, что и в основе полноразмерного внедорожника Kia Telluride. Он получит 3,3 л твин-турбо двигатель V6 мощностью 265 л.с., который станет работать вместе с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач.



Hyundai Santa Cruz 2020



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Пока компания Hyundai официально не подтвердила, что она предложит автолюбителям пикап Santa Cruz. Однако, по слухам, он появится в продаже в 2020 году. Его построят на базе концепта 2015 года. Конкурентами этого пикапа станут такие автомобили, как Ford Ranger, Jeep Scrambler, Chevrolet Colorado, GMC Canyon, и Toyota Tacoma. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter За последние годы южнокорейская компания Hyundai сделала огромный шаг вперед. Сейчас её воспринимают как инновационный бренд, выпускающий отличные автомобили с красивым дизайном и современными технологиями, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AutoNews Теперь модели этого бренда будут создаваться в соответствии с новейшим его языком дизайна «Sensuous Sportiness» («Чувственная спортивность»). Какие новинки Hyundai предложит нам в 2018-2020 годах?Прямо сейчасУже в ближайшее время Hyundai начнет продавать несколько обновленных и новых моделей. Самая интересная из них — Santa Fe нового поколения. Цена этой новинки составит от 25 500 долларов. Дизайн новой Santa Fe будет заметно отличаться от дизайна модели предыдущего поколения.Кроме того, уже появились в продаже в некоторых странах обновленный Hyundai Tucson и Hyundai Nexo на водороде (в Южной Корее). Через пару месяцев у дилеров появится обновленная Sonata и новый Veloster.Скоро — Hyundai i30 N-Line и i30 N FastbackHyundai скоро расширит линейку своих высокопроизводительных моделей, продающихся под обозначением «N». Это Hyundai i30 N-Line и i30 N Fastback.Hyundai i30 N-Line будет располагаться между моделями i30 и i30 N. Судя по шпионским фотографиям, он получит агрессивный дизайн кузова. У версии Fastback под капотом будет четырехцилиндровый 2,0 л двигатель с турбонаддувом мощностью 271 л.с. (как у хэтчбека i30 N с высокопроизводительным пакетом Performance Package).Обновленная Hyundai Elantra (2019 года)Недавно фотошпионам удалось заметить во время тестов обновленную Hyundai Elantra. У нее будет немного переработанная передняя часть (бампер и решетка радиатора). Автомобиль получит новую информационно-развлекательную систему с Android Auto и Apple CarPlay. В следующем месяце эта новинка появится в Южной Корее.Обновленный Hyundai i20 (2019) и Hyundai i10 нового поколения (2019)До нового поколения Hyundai i20 ещё далеко, а вот его обновленная версия появится совсем скоро. Изменения не радикальные, но необходимые и своевременные. Эта модель популярна во многих странах мира.Что же касается Hyundai i10 нового поколения, то он появится в продаже в 2019 году. У него будет новый дизайн кузова и модернизированные двигатели.Hyundai Palisade 2020На наш взгляд, новое поколение Hyundai Palisade – это самая интересная новинка Hyundai, которая появится в ближайшие годы. Её построят на базе концепта HDC-2 Grandmaster.В основе нового Hyundai Palisade будет та же платформе, что и в основе полноразмерного внедорожника Kia Telluride. Он получит 3,3 л твин-турбо двигатель V6 мощностью 265 л.с., который станет работать вместе с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач.Hyundai Santa Cruz 2020Пока компания Hyundai официально не подтвердила, что она предложит автолюбителям пикап Santa Cruz. Однако, по слухам, он появится в продаже в 2020 году. Его построят на базе концепта 2015 года. Конкурентами этого пикапа станут такие автомобили, как Ford Ranger, Jeep Scrambler, Chevrolet Colorado, GMC Canyon, и Toyota Tacoma.



