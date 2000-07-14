Этот электрический гиперкар имеет мощность 1825 лошадиных сил

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

Похожие новости по теме

Pininfarina разработает полностью электрический гиперкар Электрический гиперкар за 2 млн евро от Pininfarina сможет разогнаться до «сотни» менее чем за 2 секунды.

Суперкар Vanda Dendrobium "засекли" на тестах Сингапурский электрический суперкар Vanda Dendrobium был представлен в Женеве в качестве концепта без двигателя и технической начинки.