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Этот электрический гиперкар имеет мощность 1825 лошадиных сил
Автомобиль компании Dendrobium Automotive будут собирать в Великобритании.
Представленный в прошлом году на Женевском автосалоне электрический гиперкар сингапурской фирмы Dendrobium Automotive будут собирать в Великобритании, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на АвтоБлог.
Серийная машина получит полностью карбоновый кузов и силовую установку, выдающую 1825 лошадиных сил и 2000 Нм крутящего момента. Гиперкар все еще находится в стадии разработки, поэтому официальной информации о запасе хода и динамических характеристиках по-прежнему нет.
Однако в Женеве представители марки заявили, что Dendrobium D-1 сможет разгоняться до 96 километров в час за 2,7 секунды. Его максимальная скорость составит более 320 километров в час. Постройка машины велась при поддержке Williams Advanced Engineering, в состав которой также входит команда Williams Формулы-1.
Компания отвечала за аэродинамику и электрические системы гиперкара. При этом вдохновение при создании машины дизайнеры искали в цветках орхидеи Дендробиум, родиной которой принято считать страны Азии.
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Особенностью машины, представленной в Женеве, стали автоматические «суицидальные» двери, которые открываются вверх и наружу, подъемная крыша, камеры вместо боковых зеркал, карбоновый руль и сиденья.
Представленный в прошлом году на Женевском автосалоне электрический гиперкар сингапурской фирмы Dendrobium Automotive будут собирать в Великобритании, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на АвтоБлог.
Серийная машина получит полностью карбоновый кузов и силовую установку, выдающую 1825 лошадиных сил и 2000 Нм крутящего момента. Гиперкар все еще находится в стадии разработки, поэтому официальной информации о запасе хода и динамических характеристиках по-прежнему нет.
Однако в Женеве представители марки заявили, что Dendrobium D-1 сможет разгоняться до 96 километров в час за 2,7 секунды. Его максимальная скорость составит более 320 километров в час. Постройка машины велась при поддержке Williams Advanced Engineering, в состав которой также входит команда Williams Формулы-1.
Компания отвечала за аэродинамику и электрические системы гиперкара. При этом вдохновение при создании машины дизайнеры искали в цветках орхидеи Дендробиум, родиной которой принято считать страны Азии.
Читайте также: Mitsubishi L200 в очередной раз получил титул "пикап года"
Особенностью машины, представленной в Женеве, стали автоматические «суицидальные» двери, которые открываются вверх и наружу, подъемная крыша, камеры вместо боковых зеркал, карбоновый руль и сиденья.
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