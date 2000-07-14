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Раздел: Авто  
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Этот электрический гиперкар имеет мощность 1825 лошадиных сил

Этот электрический гиперкар имеет мощность 1825 лошадиных сил Автомобиль компании Dendrobium Automotive будут собирать в Великобритании.

Представленный в прошлом году на Женевском автосалоне электрический гиперкар сингапурской фирмы Dendrobium Automotive будут собирать в Великобритании, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на АвтоБлог.

Серийная машина получит полностью карбоновый кузов и силовую установку, выдающую 1825 лошадиных сил и 2000 Нм крутящего момента. Гиперкар все еще находится в стадии разработки, поэтому официальной информации о запасе хода и динамических характеристиках по-прежнему нет.

Однако в Женеве представители марки заявили, что Dendrobium D-1 сможет разгоняться до 96 километров в час за 2,7 секунды. Его максимальная скорость составит более 320 километров в час. Постройка машины велась при поддержке Williams Advanced Engineering, в состав которой также входит команда Williams Формулы-1.

Компания отвечала за аэродинамику и электрические системы гиперкара. При этом вдохновение при создании машины дизайнеры искали в цветках орхидеи Дендробиум, родиной которой принято считать страны Азии.

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Особенностью машины, представленной в Женеве, стали автоматические «суицидальные» двери, которые открываются вверх и наружу, подъемная крыша, камеры вместо боковых зеркал, карбоновый руль и сиденья.

Этот электрический гиперкар имеет мощность 1825 лошадиных сил
Этот электрический гиперкар имеет мощность 1825 лошадиных сил
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 Теги: гиперкар, Dendrobium Automotive

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Сегодня, 07:55 » Автор: Евгений Шевченко
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