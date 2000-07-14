Раздел: Авто
Mini выпустит интересный электромобиль
Серийное производство начнется в 2019 году.
Mini опубликовала первые изображения полностью электрического хэтчбека Cooper E, на которых изображены колесные диски и фальшрадиаторная решетка, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.
Можно обратить внимание сразу на несколько нестандартных решений. Во-первых, решетку сделали полностью закрытой, а во-вторых, диски выполнены в необычном ассиметричном дизайне. Такие же диски, напомним, были на шоукаре Mini Electric Concept.
В компании пока не рассекретили силовую установку для модели, однако заявили, что некоторые детали автомобиля изготовлены на 3D-принтере.
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Пока известно лишь, что на одном заряде аккумуляторов электромобиль сможет преодолевать расстояние в 305 километров, а разгон от 0 до 100 км/ч будет занимать у него 7,5 секунды.
Mini опубликовала первые изображения полностью электрического хэтчбека Cooper E, на которых изображены колесные диски и фальшрадиаторная решетка, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.
Можно обратить внимание сразу на несколько нестандартных решений. Во-первых, решетку сделали полностью закрытой, а во-вторых, диски выполнены в необычном ассиметричном дизайне. Такие же диски, напомним, были на шоукаре Mini Electric Concept.
В компании пока не рассекретили силовую установку для модели, однако заявили, что некоторые детали автомобиля изготовлены на 3D-принтере.
Читайте также: Mitsubishi L200 в очередной раз получил титул "пикап года"
Пока известно лишь, что на одном заряде аккумуляторов электромобиль сможет преодолевать расстояние в 305 километров, а разгон от 0 до 100 км/ч будет занимать у него 7,5 секунды.
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