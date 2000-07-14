Mini выпустит интересный электромобиль

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Британский бренд MINI, подконтрольный баварской компании BMW, обнародовал в сети первые наброски своего нового электрокара.

Первый серийный электрический MINI появится в 2019 году.

Электрокар будет отдельной моделью, а не модификацией одного из уже существующих Mini.