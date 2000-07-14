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Раздел: Авто  
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В Skoda сообщили, чем заменят "неудачный" Rapid

В Skoda сообщили, чем заменят "неудачный" RapidВ компании навали универсал Rapid Spaceback "не очень удачным" и рассказали о планах по замене его другим автомобилем.

Представитель чешского бренда пояснил порталу Autocar, что "Рапид" создавался с целью заполнить нишу между Fabia и Octavia. "Эта попытка оказалась не очень удачной, - заявил директор по продажам и маркетингу Skoda Ален Фэйви. – Мы замени его на более успешную модель", пишет Хроника.инфо со ссылкой на avtodream.org.

О новинке известно, что она появится в 2019 году и сможет составить конкуренцию Volkswagen Golf. Таким образом, Rapid перевоплотиться в семейный хэтчбек, который будет больше Fabia, но меньше Octavia. "Он будет создан по полностью новой технологии, в совершенно новой стилистике", - добавил собеседник издания. Вероятно, компания также придумает для новинки другое название.

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В Skoda рассчитывают, что модель в первый же год продаж обойдет по популярности нынешний "Рапид" на европейском рынке. Таким образом, если за прошлый год в Европе было реализовано 66,5 тыс. Skoda Rapid, то новый хэтчбек планируется продать в количестве свыше сотни тысяч экземпляров.
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 Теги: Skoda, Rapid

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Сегодня, 10:18 » Автор: Алена Шимко
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