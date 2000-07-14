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Раздел: Авто  
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Volvo отказалась от дизельных двигателей для модели XC90

Volvo отказалась от дизельных двигателей для модели XC90
В линейке двигателей Volvo XC90 нового поколения не будет дизелей.

Об этого говорится в заявлении Хакана Самуэльссона, главы Volvo. В продаже эта новинка появится, как сообщалось ранее, в 2022 году, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Аutonews.

Volvo планирует в ближайшие годы делать акцент на разработке и выпуске автомобилей с гибридными силовыми установками и электромобилей. К 2025 году шведская компания намерена сделать электрические версии всех своих модели.

Поэтому Volvo постепенно отказывается от дизельных двигателей. Не будет дизеля и у нового Volvo XC90. Вместо него он получит электрческую силовую установку. К сожалению, Самуэльссон не стал вдаваться в подробности про нее, поэтому мы пока не знаем, сколько электрический XC90 сможет проехать на одной подзарядке литий-ионной батареи. Думаем, что не менее 500 км (а в топовой версии – примерно 700-800 км).

Между тем, Хенрик Грин, вице-президент компании Volvo по исследованиям, подтвердил недавно, что новый XC90 построят на модернизированной платформе Scalable Product Architecture, которая называется SPA2. Эта платформа пока ещё находится в стадии создания. Она ляжет в основу шведских гибридов и электромобилей.

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Серийное производство нового Volvo XC90 начнется в 2021 году, а в продаже он появится в начале 2022 года. Видимо, у него сразу будет электрическая версия.
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 Теги: Volvo, XC90, дизельный двигатель

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Сегодня, 11:41 » Автор: Алена Шимко
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