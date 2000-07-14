Раздел: Авто
Фургон Mercedes-Benz Sprinter оснастили необычной "фишкой"
Этот фургон Mercedes-Benz Sprinter может то, что не умеют его собратья.
Единственную в своем роде машину изготовили по индивидуальному заказу в немецком тюнинг ателье. С виду этот развозной фургон Mercedes-Benz Sprinter привлекает внимание необычным окрасом и низкоопущенным кузовом на низкопрофильной резине. Данный автомобиль работает по доставке одежды для автомобильных фанов, под брендом Sourkrauts. Машину сделали на основе обычного развозного фургона, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Автоблог.
Самое интересное скрывается внутри. А это – регулируемая пневмоподвеска всех колес, установленная специалистами компании TA Technix. В результате, Mercedes-Benz Sprinter может опускаться на добрых 50 мм. К машина прилагается два комплекта шин с дисками: 16-дюймые для повседневной езды и особо низкопрофильные 21-дюймовые, с хромированными дисками, на которых фургон участвует в различных шоу.
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Интересная деталь – управлять пневмоподвеской можно при помощи специальное приложения через обычный смартфон. Эксклюзивный Mercedes-Benz Sprinter привлекает внимания, где бы не появлялся. Однако для украинских дорог эта машина плохо приспособлена – такая подвеска и колеса долго не протянут.
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