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Раздел: Авто  
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Автоэкперты назвали лучшие двигатели из Японии

Автоэкперты назвали лучшие двигатели из ЯпонииДвигатель является важнейшей составляющей любого автомобиля.

Автоэксперты решили проанализировать все двигатели и назвать самые лучшие, пишет Хроника.инфо со ссылкой на avtodream.org.

Итак, двигатель Honda K20 VTEC считается одним из самых лучших на японском рынке. Раньше он устанавливался на Honda Civic Type-R.

Этот 2,0-литровый двигатель способен вырабатывать мощность в 225 лошадиных сил. Сейчас его можно увидеть на автомобилях Lotus Elise.

Не хуже двигатель Nissan SR20VET. Его мощность составляет 276 лошадиных сил, однако тюнеры могут выжать из него мощность и повыше.

Мотор Toyota 2JZ-GTE применяют в производстве немалого количества автомобилей. Некоторые производили умудрялись выжимать из него до 1000 лошадиных сил.

Нельзя не отметить силовой агрегат Toyota 3S-GTE. Он является совместной разработкой Yamaha и Toyota 3UZ-FE.

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Этот двигатель применяют в производстве автомобилей компании Lexus.
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 Теги: Япония, двигатели, рейтинг

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Сегодня, 14:39 » Автор: Алена Шимко
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