Раздел: Авто
Автоэкперты назвали лучшие двигатели из Японии
Двигатель является важнейшей составляющей любого автомобиля.
Автоэксперты решили проанализировать все двигатели и назвать самые лучшие, пишет Хроника.инфо со ссылкой на avtodream.org.
Итак, двигатель Honda K20 VTEC считается одним из самых лучших на японском рынке. Раньше он устанавливался на Honda Civic Type-R.
Этот 2,0-литровый двигатель способен вырабатывать мощность в 225 лошадиных сил. Сейчас его можно увидеть на автомобилях Lotus Elise.
Не хуже двигатель Nissan SR20VET. Его мощность составляет 276 лошадиных сил, однако тюнеры могут выжать из него мощность и повыше.
Мотор Toyota 2JZ-GTE применяют в производстве немалого количества автомобилей. Некоторые производили умудрялись выжимать из него до 1000 лошадиных сил.
Нельзя не отметить силовой агрегат Toyota 3S-GTE. Он является совместной разработкой Yamaha и Toyota 3UZ-FE.
Читайте также: Специалисты назвали лучшие двигатели 2018 года
Этот двигатель применяют в производстве автомобилей компании Lexus.
Автоэксперты решили проанализировать все двигатели и назвать самые лучшие, пишет Хроника.инфо со ссылкой на avtodream.org.
Итак, двигатель Honda K20 VTEC считается одним из самых лучших на японском рынке. Раньше он устанавливался на Honda Civic Type-R.
Этот 2,0-литровый двигатель способен вырабатывать мощность в 225 лошадиных сил. Сейчас его можно увидеть на автомобилях Lotus Elise.
Не хуже двигатель Nissan SR20VET. Его мощность составляет 276 лошадиных сил, однако тюнеры могут выжать из него мощность и повыше.
Мотор Toyota 2JZ-GTE применяют в производстве немалого количества автомобилей. Некоторые производили умудрялись выжимать из него до 1000 лошадиных сил.
Нельзя не отметить силовой агрегат Toyota 3S-GTE. Он является совместной разработкой Yamaha и Toyota 3UZ-FE.
Читайте также: Специалисты назвали лучшие двигатели 2018 года
Этот двигатель применяют в производстве автомобилей компании Lexus.
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