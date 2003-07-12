Раздел: Авто
В Европе придумали новую систему безопасности для автомобилей
В Европе состоялась демонстрация новой системы безопасности для автомобилей, которая нозывается C-V2X.
Она позволяет транспортным средствам взаимодействовать с другими участниками дорожного движения, а также инфраструктурой, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сardiagram.
В показательных заездах участвовали два электроскутера BMW и автомобили Ford, DS, BMW и Peugeot.
В ходе демонстрации была показана работа:
электронного стоп-сигнала;
функции предупреждения о возможности столкновения на перекрестке и на повороте;
функция уведомлений о медленно движущихся или остановившихся автомобилях;
функция предупреждения о пешеходах.
При этом отмечается, что C-V2X может работать даже вне зоны покрытия мобильной сети.
Разработкой C-V2X занимается 5G Automotive Association – объединение, в которое входит более 90 компаний. Это автопроизводители, крупные поставщики запчастей и компонентов, разработчики программного обеспечения, производители полупроводников, поставщики телекоммуникационного оборудования и фирмы, обслуживающие дороги.
Читайте также: В Европе будут выпускать новую марку авто
Основная цель организации — разработка и стандартизация коммуникационных решений в сфере транспорта.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
228
0
Также советуем посмотреть
- Пафосные гости Одесского кинофестиваля повеселили соцсети
- Виноваты англичане: Сеть насмешила очередная попытка россиян переписать историю
- Кому повезет: в Германии места на кладбище разыграют в лотерею
- Сеть повеселила реакция старушки на гифку
- В Сети показали, как должна выглядеть церемония закрытия ЧМ-2018: меткая
- «Два одиночества»: встреча Трампа и Путина в новой карикатуре
- Известный теннисист оригинально спародировал симулянта-Неймара
- Вот это «аншлаг»: в Сети высмеяли концерт российских звезд в «ДНР»
- Трамп знатно оконфузился перед королевой Великобритании
- ООС: ранения получили двое бойцов ВСУ
- Юмор по-одесски: веселые анекдоты для отличного настроения
- Смеемся вместе: "убойные" приколы из реальной жизни
- Украина получит от Airbus 55 вертолетов
- Поющий пес покорил судей знаменитого талант-шоу
- На дне Балтийского моря обнаружили "корабль инопланетян"
- "Я художник и так вижу": свежая подборка веселых фотоприколов
- "Шоб вы были мне здоровы": забавные анекдоты от настоящих одесситов
- Улыбка до ушей: смешные анекдоты для любителей тонкого юмора
- Жук, "умеющий" рисовать, покорил пользователей Сети
- «Я еду – муж молится»: порция приколов от веселых автомобилистов
- Когда что-то пошло не так: забавные приколы для настоящих оптимистов
- Хохот до упаду: свежая порция "убойных" анекдотов
- Приобретение Airbus Helicopters для МВД: контракт подписан
- Очаровательный щенок-разрушитель стал новой звездой Сети
- Смешные фотографии из серии "Это свадьба, детка"
- "Я у мамы мастер на все руки": свежая порция забавных фото
- "Тачка для победы": в сети хохочут над фото с Путиным в Крыму
- Сутки в ООС: 24 обстрела, ранены двое бойцов ВСУ
- События на заднем плане делают эти фотки очень смешными
- Прикольные фотки людей, оказавшихся не в том месте
Оставьте свой комментарий