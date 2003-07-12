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Раздел: Авто  
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В Европе придумали новую систему безопасности для автомобилей

В Европе придумали новую систему безопасности для автомобилей
В Европе состоялась демонстрация новой системы безопасности для автомобилей, которая нозывается C-V2X.

Она позволяет транспортным средствам взаимодействовать с другими участниками дорожного движения, а также инфраструктурой, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сardiagram.

В показательных заездах участвовали два электроскутера BMW и автомобили Ford, DS, BMW и Peugeot.

В ходе демонстрации была показана работа:
электронного стоп-сигнала;
функции предупреждения о возможности столкновения на перекрестке и на повороте;
функция уведомлений о медленно движущихся или остановившихся автомобилях;
функция предупреждения о пешеходах.
При этом отмечается, что C-V2X может работать даже вне зоны покрытия мобильной сети.

Разработкой C-V2X занимается 5G Automotive Association – объединение, в которое входит более 90 компаний. Это автопроизводители, крупные поставщики запчастей и компонентов, разработчики программного обеспечения, производители полупроводников, поставщики телекоммуникационного оборудования и фирмы, обслуживающие дороги.

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Основная цель организации — разработка и стандартизация коммуникационных решений в сфере транспорта.
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 Теги: Европа, система безопасности, автомобиль

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Сегодня, 16:16 » Автор: Алена Шимко
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