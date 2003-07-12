Раздел: Авто
В Британии представили тюнингованный суперкар Mclaren P1 GT
Британская компания Lanzante на проходящем сейчас Фестивале скорости в Гудвуде (Великобритания) представила доработанный суперкар Mclaren P1 GT.
Он создан по заказу богатого автолюбителя из Ближнего Востока, пишет Хроника.инфо со ссылкой на autonews.ua.
Тюнингованный Mclaren P1 GT даже внешне очень заметно отличается от стандартной версии. У него более длинный кузов, благодаря чему суперкар стал более обтекаемым, аэродинамичней. Мы раньше думали, что если какой автомобиль не нуждается в тюнинге, так это Mclaren P1 GT. Теперь же мы изменили свое мнение. У Lanzante получилась очень красивая машина, мы это признаем.
Салон тоже подвергся значительной переработке. Он соответствует цвету кузова. Материалы высочайшего класса. Есть несколько новых технологий.
К сожалению, пока не сказано каким мотором оснащается такой суперкар. Стандартный P1 GT имеет 3,8 л би-турбо двигатель V8 мощностью 986 л.с. Думаем, что инженеры Lanzante его модернизируют, благодаря чему его мощность увеличится ещё больше (нам этот двигатель нравится и в нынешнем состоянии).
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Lanzante прекрасно знает как нужно дорабатывать даже самые быстрые суперкары, поэтому мы не сильно удивились, увидев тюнингованный Mclaren P1 GT. Раньше эта компания переделала гоночный P1 GTR в суперкар для дорог общего пользования, а также создала P1 LM в качестве примера того, каким должен быть гиперкар.
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