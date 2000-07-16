» » Названы самые надежные машины мира.
Раздел: Авто  
0

Названы самые надежные машины мира.

Названы самые надежные машины мира. Автоэксперты назвали пять автомобилей, способных прослужить дольше других.

Пятое место занял японский бизнес-седан Toyota Avalon, который в США стал гораздо популярнее, чем на родине. Эта модель поставляется на американский авторынок с 1995 года, при этом средний срок владения таким авто достигает 9 лет.


Четвёртое место заполучил американский Chevrolet Corvette. Хотя в адрес этой машины поступало немало жалоб на качество, статистика гласит, что владельцы в среднем не расстаются с Corvette в течение 9 лет.

На третьей позиции оказался Ford Explorer, причём речь идёт о прежних поколениях. На таких внедорожниках с крепкой рамой их покупатели готовы ездить целых 9 лет.

Родстер Porsche Boxster расположился на второй позиции. Этот автомобиль известен своими качеством и надёжностью, но и ценник у него высокий. В связи с этим автолюбители не перепродают такую машину около 10 лет.

Читайте также: Mini выпустит интересный электромобиль

Возглавить рейтинг самых надёжных машин удалось внедорожнику Toyota Land Cruiser, который служит своим покупателям в среднем 11 лет.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: надежность, автомобиль

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 00:52 » Автор: Евгений Шевченко
     130
     0

Похожие новости по теме

Опубликован рейтинг самых надежных автомобилей в мире Опубликован рейтинг самых надежных автомобилей в мире

В 2018 году самые надежные автомобили – бренда Genesis.

Названы десять марок авто, которые ломаются реже всего Названы десять марок авто, которые ломаются реже всего

Рейтинг самых надёжных автомобилей составили в США.

Эксперты назвали самые надежные б/у автомобили Эксперты назвали самые надежные б/у автомобили

ТОР-10 самых надежных авто "десятилеток" по версии немцев.

Опубликован рейтинг Опубликован рейтинг "автомобилей-долгожителей"

Список с пятью лучшими автомобилями!

Названы самые надежные автомобили в мире Названы самые надежные автомобили в мире

Рейтинг самых надежных автомобилей.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх