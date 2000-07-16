Названы самые надежные машины мира.

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Пятое место занял японский бизнес-седан Toyota Avalon, который в США стал гораздо популярнее, чем на родине. Эта модель поставляется на американский авторынок с 1995 года, при этом средний срок владения таким авто достигает 9 лет.Четвёртое место заполучил американский Chevrolet Corvette. Хотя в адрес этой машины поступало немало жалоб на качество, статистика гласит, что владельцы в среднем не расстаются с Corvette в течение 9 лет.На третьей позиции оказался Ford Explorer, причём речь идёт о прежних поколениях. На таких внедорожниках с крепкой рамой их покупатели готовы ездить целых 9 лет.Родстер Porsche Boxster расположился на второй позиции. Этот автомобиль известен своими качеством и надёжностью, но и ценник у него высокий. В связи с этим автолюбители не перепродают такую машину около 10 лет.Возглавить рейтинг самых надёжных машин удалось внедорожнику Toyota Land Cruiser, который служит своим покупателям в среднем 11 лет.