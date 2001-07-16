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Раздел: Авто  
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Tata закрывает производство самого доступного авто

Tata закрывает производство самого доступного авто Машина пользуется слишком низким спросом.

Самый дешевый автомобиль в мире Tata Nano снимают с производства из-за низкого спроса, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Экономические новости.

Мини-хэтчбек индийского производителя Tata Motors вышел на рынок 10 лет назад и был презентован как самый доступный автомобиль. Начальная стоимость новинки в самой Индии составила около 2 тыс. долларов.

Максимальная скорость автомобиля — 105 км/ч, объем топливного бака — 15 литров, 2-цилиндровый двигатель объемом 624 куб. см имеет мощность 33 л.с.

В машине отсутствуют подушки безопасности, багажник открывается только изнутри, один «дворник» вместо двух, нет усилителя рулевого управления.

Для заправки нужно открыть капот, так как отсутствует внешняя топливозаливная горловина.

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Производители планировали продавать машину по всему миру миллионными тиражами. За июнь 2017 года компания продала 275 экземпляров Tata Nano, а за тот же месяц этого года — всего 1 хэтчбек.
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 Теги: Tata, доступность, автомобиль

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Сегодня, 02:15 » Автор: Евгений Шевченко
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