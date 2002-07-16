» » Mercedes-Benz выпустить электробус с двигателями, встроенными в колеса
Раздел: Авто  
0

Mercedes-Benz выпустить электробус с двигателями, встроенными в колеса

Mercedes-Benz выпустить электробус с двигателями, встроенными в колеса Новое транспортное средство может перевозить до 90 человек.

Немецкие автоконцерны на платформе машины Citaro разработали городской автобус Mercedes-Benz eCitaro с электрическим двигателем мощностью 340 «лошадей», сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Автолюбителей.

Ранее немецкие специалисты выпустили дизельный автобус Мерседес Ситаро. Автомобиль eCitaro построен на архитектуры этой модели, похож на соплатформенника, но имеет другую переднюю часть кузова, увеличенный логотип бренда и другую крышу.

Mercedes-Benz eCitaro получил электропортальные мосты ZF AVE 130. Двигатели автобуса встроены в его колеса. Их суммарная производительность составляет 340 «коней» и 970 Нм, который доступен сразу после начала.

Энергетический носитель автобуса Mercedes-Benz eCitaro состоит из 10-ти литий-ионных модулей, располагающихся в корме авто, а также на ее крыше. Общая емкость аккумуляторов составляет 243 кВт-ч. Новое транспортное средство может перевозить до 90 человек.

Читайте также: Tata закрывает производство самого доступного авто

Официальная премьера нового электробуса Mercedes-Benz eCitaro пройдет во время выставки коммерческой техники в Ганновере в 2018г. Кроме того до конца года авто встанет на конвейер. Машиностроитель уже получил заказ на 20 таких автобусов, которые будут использоваться в Гамбурге как общественный транспорт.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Mercedes-Benz, электробус, новинка

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 04:53 » Автор: Евгений Шевченко
     284
     0

Похожие новости по теме

Mercedes-Benz рассказала о электробусе eCitaro Mercedes-Benz рассказала о электробусе eCitaro

Компания Daimler активно инвестирует в разработку электромобилей. Причем, не только легковых.

Mercedes представит уникальный автобус на автосалоне IAA 2018 Mercedes представит уникальный автобус на автосалоне IAA 2018

Автобус будет работать на электрической тяге.

Mercedes-Benz X-Class рассекретили до дебюта Mercedes-Benz X-Class рассекретили до дебюта

В продажу автомобиль должен поступить в середине 2018 года.

Раскрыты подробности нового Mercedes-Benz A-Class Раскрыты подробности нового Mercedes-Benz A-Class

Mercedes-Benz A-Class нового поколения станет крупнее, но легче.

Опубликованы новые шпионские фото пикапа Mercedes-Benz GLT Опубликованы новые шпионские фото пикапа Mercedes-Benz GLT

Очевидцы запечатлели новый среднеразмерный пикап от немецкого автоконцерна Mercedes-Benz.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх