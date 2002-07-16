Раздел: Авто
Mercedes-Benz выпустить электробус с двигателями, встроенными в колеса
Новое транспортное средство может перевозить до 90 человек.
Немецкие автоконцерны на платформе машины Citaro разработали городской автобус Mercedes-Benz eCitaro с электрическим двигателем мощностью 340 «лошадей», сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Автолюбителей.
Ранее немецкие специалисты выпустили дизельный автобус Мерседес Ситаро. Автомобиль eCitaro построен на архитектуры этой модели, похож на соплатформенника, но имеет другую переднюю часть кузова, увеличенный логотип бренда и другую крышу.
Mercedes-Benz eCitaro получил электропортальные мосты ZF AVE 130. Двигатели автобуса встроены в его колеса. Их суммарная производительность составляет 340 «коней» и 970 Нм, который доступен сразу после начала.
Энергетический носитель автобуса Mercedes-Benz eCitaro состоит из 10-ти литий-ионных модулей, располагающихся в корме авто, а также на ее крыше. Общая емкость аккумуляторов составляет 243 кВт-ч. Новое транспортное средство может перевозить до 90 человек.
Читайте также: Tata закрывает производство самого доступного авто
Официальная премьера нового электробуса Mercedes-Benz eCitaro пройдет во время выставки коммерческой техники в Ганновере в 2018г. Кроме того до конца года авто встанет на конвейер. Машиностроитель уже получил заказ на 20 таких автобусов, которые будут использоваться в Гамбурге как общественный транспорт.
Немецкие автоконцерны на платформе машины Citaro разработали городской автобус Mercedes-Benz eCitaro с электрическим двигателем мощностью 340 «лошадей», сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Автолюбителей.
Ранее немецкие специалисты выпустили дизельный автобус Мерседес Ситаро. Автомобиль eCitaro построен на архитектуры этой модели, похож на соплатформенника, но имеет другую переднюю часть кузова, увеличенный логотип бренда и другую крышу.
Mercedes-Benz eCitaro получил электропортальные мосты ZF AVE 130. Двигатели автобуса встроены в его колеса. Их суммарная производительность составляет 340 «коней» и 970 Нм, который доступен сразу после начала.
Энергетический носитель автобуса Mercedes-Benz eCitaro состоит из 10-ти литий-ионных модулей, располагающихся в корме авто, а также на ее крыше. Общая емкость аккумуляторов составляет 243 кВт-ч. Новое транспортное средство может перевозить до 90 человек.
Читайте также: Tata закрывает производство самого доступного авто
Официальная премьера нового электробуса Mercedes-Benz eCitaro пройдет во время выставки коммерческой техники в Ганновере в 2018г. Кроме того до конца года авто встанет на конвейер. Машиностроитель уже получил заказ на 20 таких автобусов, которые будут использоваться в Гамбурге как общественный транспорт.
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