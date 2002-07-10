Раздел: Авто
В Киеве видели редкий Chevrolet Impala
В Киеве напротив Бессарабского рынка была замечена очень редкая для наших краев модель Chevrolet Impala второго поколения.
О своей неожиданной находке в Facebook сообщил пользователь соцсети Алексей Будко, пишет Хроника.инфо со ссылкой на АвтоВод.
Второе поколение Impala выпускали в 1959—1960 годах. Модель 1959 года отличалась очень выразительным стайлингом, задние фонари были горизонтальными каплевидными. Модель 1960 года сохранила фактически тот же кузов, что и в предыдущем году, но решётка радиатора была проще оформлена и снова появились три круглых задних фонаря. В этом году модель Impala заняла первое место по продажам в США, которое она удерживала до конца десятилетия.
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В США Импалы 1960-х годов выпуска расположены на втором месте после масл-каров с big-block’ами по популярности у коллекционеров. Самыми популярными и дорогими модификациями являются кабриолет (конвертибл) и двухдверный хардтоп. Ощутимо дешевле четырёхдверные хардтопы и особенно седаны — с одним исключением в виде двухдверного седана 1961 года, являющегося редкостью. Модели 1965—70 годов как правило уступают по ценности более ранним, кроме модификации Z24. Автомобили 1970-х и 1980-х годов выпуска особой популярностью не пользуются и нередко используются для повседневной езды.
О своей неожиданной находке в Facebook сообщил пользователь соцсети Алексей Будко, пишет Хроника.инфо со ссылкой на АвтоВод.
Второе поколение Impala выпускали в 1959—1960 годах. Модель 1959 года отличалась очень выразительным стайлингом, задние фонари были горизонтальными каплевидными. Модель 1960 года сохранила фактически тот же кузов, что и в предыдущем году, но решётка радиатора была проще оформлена и снова появились три круглых задних фонаря. В этом году модель Impala заняла первое место по продажам в США, которое она удерживала до конца десятилетия.
Читайте также: В США видели новый Chevrolet Corvette Z06
В США Импалы 1960-х годов выпуска расположены на втором месте после масл-каров с big-block’ами по популярности у коллекционеров. Самыми популярными и дорогими модификациями являются кабриолет (конвертибл) и двухдверный хардтоп. Ощутимо дешевле четырёхдверные хардтопы и особенно седаны — с одним исключением в виде двухдверного седана 1961 года, являющегося редкостью. Модели 1965—70 годов как правило уступают по ценности более ранним, кроме модификации Z24. Автомобили 1970-х и 1980-х годов выпуска особой популярностью не пользуются и нередко используются для повседневной езды.
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