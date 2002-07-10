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Раздел: Авто  
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В Киеве видели редкий Chevrolet Impala

В Киеве видели редкий Chevrolet ImpalaВ Киеве напротив Бессарабского рынка была замечена очень редкая для наших краев модель Chevrolet Impala второго поколения.

О своей неожиданной находке в Facebook сообщил пользователь соцсети Алексей Будко, пишет Хроника.инфо со ссылкой на АвтоВод.

Второе поколение Impala выпускали в 1959—1960 годах. Модель 1959 года отличалась очень выразительным стайлингом, задние фонари были горизонтальными каплевидными. Модель 1960 года сохранила фактически тот же кузов, что и в предыдущем году, но решётка радиатора была проще оформлена и снова появились три круглых задних фонаря. В этом году модель Impala заняла первое место по продажам в США, которое она удерживала до конца десятилетия.

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В США Импалы 1960-х годов выпуска расположены на втором месте после масл-каров с big-block’ами по популярности у коллекционеров. Самыми популярными и дорогими модификациями являются кабриолет (конвертибл) и двухдверный хардтоп. Ощутимо дешевле четырёхдверные хардтопы и особенно седаны — с одним исключением в виде двухдверного седана 1961 года, являющегося редкостью. Модели 1965—70 годов как правило уступают по ценности более ранним, кроме модификации Z24. Автомобили 1970-х и 1980-х годов выпуска особой популярностью не пользуются и нередко используются для повседневной езды.

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 Теги: Chevrolet Impala, Киев

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Сегодня, 13:27 » Автор: Алена Шимко
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