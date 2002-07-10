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Раздел: Авто  
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Илон Маск поделился подробностями о новой Tesla Model 3

Илон Маск поделился подробностями о новой Tesla Model 3
Двухмоторная модификация самого доступного электрокара Тesla — Model 3 — получит заниженную подвеску и усовершенствованную тормозную систему.

Об этом в своем Twitter написал глава американской компании Илон Маск. Премьера автомобиля должна состояться уже в этом месяце, пишет Хроника.инфо со ссылкой на news.infocar.ua.

Самая мощная модификация Tesla Model 3 получит название Performance. В отличие от базовой версии такой электрокар укомплектуют дополнительным мотором, который будет приводить в движение передние колеса. Кроме того, новинка получит пневматическую подвеску и модернизированные тормозные механизмы.

На данный момент Tesla предлагает два варианта Model 3, которые комплектуются только одним двигателем. Базовый автомобиль способен ускоряться с места до 100 км/ч за 5,6 сек., а его максимальная скорость составляет 210 км/ч. Запас хода без подзарядки — 354 км.

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Вариант Long Range комплектуется 258-сильным электромотором, позволяющим набирать «сотню» за 5,1 сек., а его максимальная скорость равна 225 км/ч. Блок батарей емкостью 80,5 кВт-ч позволяет проехать без подзарядки до 500 км.
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 Теги: Илон Маск, Tesla Model 3

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Сегодня, 15:19 » Автор: Алена Шимко
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