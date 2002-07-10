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Раздел: Авто  
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Представлен первый в мире беспилотный лесовоз

Представлен первый в мире беспилотный лесовозШведская компания Einride на Фестивали скорости в Гудвуде представила первый в мире беспилотный лесовоз.

Прототип T-log оборудован электрической силовой установкой. Испытания на дорогах общего пользования запланированы на 2020 год, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Автомир.

У лесовоза T-log отсутствует кабина, но оснащен высокой проходимостью и производительностью. Машина способна перевозить до 16 тонн груза, а на одной зарядке автомобиль сможет проехать почти 200 км. Оператор способен управлять грузовиком на расстоянии сотен километров.

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«Кабина водителя — это то, что обычно делает грузовики дорогостоящими. А наличие в ней водителя, только увеличивает расходы. Благодаря видеокамерам, лидарам и радарам, у электролесовоза T-log отсутствуют «слепые пятна» и «мертвые зоны». Автомобиль очень податлив на действия оператора, поэтому он способен управлять сразу несколькими машинами.» — говорит гендиректор Einride Роберт Фальк.
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 Теги: Швеция, лесовоз, беспилотник

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Сегодня, 16:28 » Автор: Алена Шимко
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