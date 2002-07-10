Раздел: Авто
В Нидерландах построили автомобиль из льна и сахара
В движение Noah приводит электромотор.
Студенты Технического университета Эйндховена представили прототип биоразлагаемого электромобиля. Кузовные панели, шасси и детали интерьера машины сделаны из льняного волокна и сахара. Расчетное потребление энергии электрокара эквивалентно расходу одного литра топлива на 300 километров пробега.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на MOTOR.RU.
В основе электрокара, получившего название Noah, лежит шасси из сэндвич-панелей, в составе которых лен и биопластик (изготавливается из сахара). Кузовные панели выполнены из льняных матов, соединенных биорезиной. Отмечается, что для производства биоматериалов необходимо в шесть раз меньше энергии, чем для производства привычного алюминия или углепластика. При этом панели из льна получаются довольно прочными и даже пригодны для создания зон деформации.
При утилизации машины биокомпозиты могут быть использованы, в том числе, как основа для других продуктов. Например, строительных блоков. Неорганические детали легко интегрируются в существующий цикл переработки.
Читайте также: В Нидерландах построили необычную виллу на воде. Фото
В движение Noah приводит электромотор, мощность которого не сообщается. Масса блока батарей составляет 60 килограммов, машины — 420 килограммов. На одной зарядке Noah способен проехать до 240 километров. Максимальная скорость — 110 километров в час.
Студенты Технического университета Эйндховена представили прототип биоразлагаемого электромобиля. Кузовные панели, шасси и детали интерьера машины сделаны из льняного волокна и сахара. Расчетное потребление энергии электрокара эквивалентно расходу одного литра топлива на 300 километров пробега.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на MOTOR.RU.
В основе электрокара, получившего название Noah, лежит шасси из сэндвич-панелей, в составе которых лен и биопластик (изготавливается из сахара). Кузовные панели выполнены из льняных матов, соединенных биорезиной. Отмечается, что для производства биоматериалов необходимо в шесть раз меньше энергии, чем для производства привычного алюминия или углепластика. При этом панели из льна получаются довольно прочными и даже пригодны для создания зон деформации.
При утилизации машины биокомпозиты могут быть использованы, в том числе, как основа для других продуктов. Например, строительных блоков. Неорганические детали легко интегрируются в существующий цикл переработки.
Читайте также: В Нидерландах построили необычную виллу на воде. Фото
В движение Noah приводит электромотор, мощность которого не сообщается. Масса блока батарей составляет 60 килограммов, машины — 420 килограммов. На одной зарядке Noah способен проехать до 240 километров. Максимальная скорость — 110 километров в час.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
315
0
Также советуем посмотреть
- Прикольные анекдоты для отличного начала недели
- Медведь, пытающийся «угнать» авто, стал звездой YouTube
- Сеть рассмешило фото «приунывшего» Путина
- Парень, уснувший в авто, стал героем смешных мемов
- Украина значительно увеличит производство ракет
- Единственный зонт в стране: церемонию награждения ЧМ-2018 высмеяли карикатурой
- Сеть насмешила реакция Путина на Макрона
- Американские копы поучаствовали в забавном флешмобе
- Полторак назначил дополнительную экспертизу минометов «Молот»
- Лувр забавно поздравил французов с футбольным триумфом
- В Ужгороде подожгли автомобиль офицера Госпогранслужбы
- Вор, танцующий перед ограблением, попал на камеру
- На Донбассе ликвидировали российских военных, участвовавших в захвате Крыма
- Суд начал допрос экс-начальника охраны Януковича
- Снова на табуретке: Сеть насмешило свежее фото Путина
- В Крыму решили орошать поля канализационными стоками
- Новый хит: как коты реагируют на приближающееся землетрясение
- Спустя 43 года: мужчина вернул деньги за шоколадки, украденные в детстве
- Боевики на Донбассе обстреляли броневик пограничников
- На Донбассе ранен украинский военный
- Уморительные стоп-кадры, «пойманные» абсолютно случайно
- Глава Евросовета рассказал об отношении Трампа к Украине
- Забавные фотки мужчин, умеющих посмеяться над собой
- Строительные «шедевры», которые развеселят любого
- Веселые анекдоты для достойного окончания недели
- Собака оригинально повторила знаменитые образы Мадонны
- Прикольные ситуации, в которые могут попасть лишь автоледи
- Киевлян насмешила продавщица, торгующая сливами с элитного авто
- В Сети посмеялись над итогами ЧМ-2018 для простых россиян
- Улыбка до ушей: десятка анекдотов на все случаи жизни
Оставьте свой комментарий