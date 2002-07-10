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Раздел: Авто  
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Названы самые надежные автомобили старше 10 лет

Названы самые надежные автомобили старше 10 летСуществуют такие автомобили, которые остаются у их владельцев очень долго.

Эксперты составили рейтинг машин, которые дольше всего остаются в распоряжении их владельцев.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rambler.ru.

Многие автолюбители, спустя какое-то время после покупки машины, меняют ее на более лучший, современный экземпляр.

Как пишет портал car.ru, первое место в списке этих машин занимает Toyota Land Cruiser. Согласно усредненным данным мировой статистики, внедорожник может служить верой и правдой своему хозяину от 11 лет и более. Также в некоторых исследованиях можно найти машины этого семейства, сошедшие с конвейера в 80-х годах XX века.

На второй строчке находится Porsche Boxster, который, помимо прочего, входит в разряд автомобилей, не утрачивающих своей привлекательности и надежности, спустя 10 лет. Его высокая стоимость также не располагает к частой смене машины.

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Замыкает топ-3 Ford Explorer, служащий своим хозяевам примерно 9 лет. Отметим, что речь идет о поколении, произведенном до перехода производителя на полноразмерные кроссоверы.
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 Теги: авто, старше 10 лет, рейтинг

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Сегодня, 19:34 » Автор: Едгар Букмирза
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