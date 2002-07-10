» » Купеобразный Skoda Kodiaq GT рассекретили до премьеры
Раздел: Авто  
0

Купеобразный Skoda Kodiaq GT рассекретили до премьеры

Купеобразный Skoda Kodiaq GT рассекретили до премьерыОфициальных изображений кросс-купе производитель пока не распространял.

Новая версия флагманского кроссовера Skoda выйдет на рынок уже в этом году.

О том, что чешская марка готовится запустить в продажу купеобразную модификацию Kodiaq, стало известно еще в 2017-м. Как тогда сообщалось, новая версия получит к названию приставку GT.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на kolesa.ru.

Однако мы уже знаем, как будет выглядеть Kodiaq GT – изображения модели появились в базе министерства промышленности Китая. Напомним, Поднебесная станет главным рынком для «купе».

Спереди новая модификация отличается от стандартного Kodiaq лишь бампером. Основные изменения, разумеется, пришлись на корму: помимо заниженной крыши, версия GT еще обзавелась новыми фонарями и опять же иным бампером, а на двери багажника вместо логотипа марки красуется надпись Skoda.

Читайте также: Skoda намекнула на купеобразный кроссовер

Длина Skoda Kodiaq GT равна 4 634 мм, что на 63 мм меньше, чем у «просто» Kodiaq (кстати, стандартный кросс Шкоды для Китая удлинять не стали – у него те же габариты, что и у европейского SUV); высота новинки урезана на 27 мм до 1 649 мм. Ширина и колесная база не изменились – 1 883 и 2 791 мм соответственно. Кросс-купе предложат только с пятиместным салоном, тогда как у обычного «паркетника» есть семиместная версия.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Skoda Kodiaq GT, премьера

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 21:32 » Автор: Едгар Букмирза
     878
     0

Похожие новости по теме

Skoda Kodiaq RS: первые изображения Skoda Kodiaq RS: первые изображения

RS получит и новые колёсные диски.

Skoda намекнула на купеобразный кроссовер Skoda намекнула на купеобразный кроссовер

Skoda показала возможного предвестника купе Kodiaq.

Названы характеристики нового кроссовера Skoda Названы характеристики нового кроссовера Skoda

Новая модель Skoda Kodiaq Coupe получит несколько моторов.

«Спортивную» версию кроссовера Skoda Kodiaq SportLine представят в Женеве «Спортивную» версию кроссовера Skoda Kodiaq SportLine представят в Женеве

Недавно стало известно о том, что новый флагманский джип Шкода Kodiaq получит гибридную силовую установку.

В Сеть «слили» новые снимки Skoda Kodiaq В Сеть «слили» новые снимки Skoda Kodiaq

Новый внедорожник Skoda Kodiaq опять попался фотошпионам.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх