Раздел: Авто
Купеобразный Skoda Kodiaq GT рассекретили до премьеры
Официальных изображений кросс-купе производитель пока не распространял.
Новая версия флагманского кроссовера Skoda выйдет на рынок уже в этом году.
О том, что чешская марка готовится запустить в продажу купеобразную модификацию Kodiaq, стало известно еще в 2017-м. Как тогда сообщалось, новая версия получит к названию приставку GT.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на kolesa.ru.
Однако мы уже знаем, как будет выглядеть Kodiaq GT – изображения модели появились в базе министерства промышленности Китая. Напомним, Поднебесная станет главным рынком для «купе».
Спереди новая модификация отличается от стандартного Kodiaq лишь бампером. Основные изменения, разумеется, пришлись на корму: помимо заниженной крыши, версия GT еще обзавелась новыми фонарями и опять же иным бампером, а на двери багажника вместо логотипа марки красуется надпись Skoda.
Читайте также: Skoda намекнула на купеобразный кроссовер
Длина Skoda Kodiaq GT равна 4 634 мм, что на 63 мм меньше, чем у «просто» Kodiaq (кстати, стандартный кросс Шкоды для Китая удлинять не стали – у него те же габариты, что и у европейского SUV); высота новинки урезана на 27 мм до 1 649 мм. Ширина и колесная база не изменились – 1 883 и 2 791 мм соответственно. Кросс-купе предложат только с пятиместным салоном, тогда как у обычного «паркетника» есть семиместная версия.
Новая версия флагманского кроссовера Skoda выйдет на рынок уже в этом году.
О том, что чешская марка готовится запустить в продажу купеобразную модификацию Kodiaq, стало известно еще в 2017-м. Как тогда сообщалось, новая версия получит к названию приставку GT.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на kolesa.ru.
Однако мы уже знаем, как будет выглядеть Kodiaq GT – изображения модели появились в базе министерства промышленности Китая. Напомним, Поднебесная станет главным рынком для «купе».
Спереди новая модификация отличается от стандартного Kodiaq лишь бампером. Основные изменения, разумеется, пришлись на корму: помимо заниженной крыши, версия GT еще обзавелась новыми фонарями и опять же иным бампером, а на двери багажника вместо логотипа марки красуется надпись Skoda.
Читайте также: Skoda намекнула на купеобразный кроссовер
Длина Skoda Kodiaq GT равна 4 634 мм, что на 63 мм меньше, чем у «просто» Kodiaq (кстати, стандартный кросс Шкоды для Китая удлинять не стали – у него те же габариты, что и у европейского SUV); высота новинки урезана на 27 мм до 1 649 мм. Ширина и колесная база не изменились – 1 883 и 2 791 мм соответственно. Кросс-купе предложат только с пятиместным салоном, тогда как у обычного «паркетника» есть семиместная версия.
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