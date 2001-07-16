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Раздел: Авто  
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Renault Kaptur получил новую версию

Renault Kaptur получил новую версиюДля доступа к онлайн-сервисам Kaptur PLAY получил 4G-модем.

Новая комплектация Renault Kaptur получила название PLAY и уже доступна для заказа. Как и на других моделях, оснащенных встроенной платформой Яндекс.Авто, сервисы Яндекса, такие как погода, пробки, доступ к Яндекс.Музыка, поиск парковок и АЗС, доступны через штатную мультимедийную систему с 8-дюймовым экраном, которой оснащен кроссовер. При этом благодаря «мультитачу» картинку на экране можно масштабировать точно так же, как на планшете или смартфоне.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на zr.ru.

Для доступа к онлайн-сервисам Kaptur PLAY получил 4G-модем, при этом компания обеспечивает пакет оплаченного трафика объемом в 3 гигабайта сроком на один год.

Лимитированная серия будет доступна в новом красном цвете в сочетании с черной и бежевой крышей. Кроссовер получил 17-дюймовые легкосплавные колеса Maldives с красными колпачками, а также логотипы PLAY на крыльях.

Одновременно с выводом новой версии в Renault расширили и возможности по персонализации интерьера Kaptur. Так, у PLAY в красном цвете выполнены окантовка центральной консоли, воздуховодов и селектора коробки передач, на обшивке сидений появились красная прострочка и окантовка. Также красная прострочка имеется на рулевом колесе, дверных подлокотниках и оплетке рычага коробки передач.

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В оснащение Renault Kaptur PLAY входят: климат-контроль, датчики дождя и света, ключ-карта, светодиодные противотуманные фары с функцией подсветки поворотов, круиз-контроль и система дистанционного запуска двигателя.
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 Теги: Renault Kaptur, версия

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Вчера, 23:30 » Автор: Едгар Букмирза
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