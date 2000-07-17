Эти кроссоверы лучше всего подойдут девушкам

Специалисты составили рейтинг из пяти автомобилей.



Хотя машиностроители не позиционируют свои модели как «мужские» или «женские», некоторые транспортные средства больше подходят автоледи. Эксперты составили 5-ку лучших кроссоверов для девушек, сообщает



1-е место досталось яркому японскому авто Toyota RAV4 с «механикой» и 2,0-литровым мотором мощностью 146 сил. Кроссовер также можно приобрести с 2,5-литровым движком на 150 "коней".



2-е место заняла Toyota C-HR, которая доступна с передним и полным приводом. В базовой версии машина порадует наличием кондиционера, 2-х подушек безопасности, стереосистемы и датчика света, в подкапотном пространстве – 115-сильный 1,2-литровый мотор.



3-е место замкнул Nissan Juke с необычной внешностью. Кроссовер ранее продавался только с 1,6-литровым силовым агрегатом мощностью 117 «коней». В связи со сменой генерации производитель временно приостановил поставки этой модели.



Хорошим выбором для девушки также станет Mitsubishi ASX. Автомобиль может оснащаться 1,6- и 2-литровыми бензиновыми движками, генерирующими 117 л.с. и 150 л.с. соответственно.



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5-е место заполучил французский Peugeot 3008. Уже в стартовой комплектации машина получила автоматическую трансмиссию. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Хотя машиностроители не позиционируют свои модели как «мужские» или «женские», некоторые транспортные средства больше подходят автоледи. Эксперты составили 5-ку лучших кроссоверов для девушек, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Автолюбителей 1-е место досталось яркому японскому авто Toyota RAV4 с «механикой» и 2,0-литровым мотором мощностью 146 сил. Кроссовер также можно приобрести с 2,5-литровым движком на 150 "коней".2-е место заняла Toyota C-HR, которая доступна с передним и полным приводом. В базовой версии машина порадует наличием кондиционера, 2-х подушек безопасности, стереосистемы и датчика света, в подкапотном пространстве – 115-сильный 1,2-литровый мотор.3-е место замкнул Nissan Juke с необычной внешностью. Кроссовер ранее продавался только с 1,6-литровым силовым агрегатом мощностью 117 «коней». В связи со сменой генерации производитель временно приостановил поставки этой модели.Хорошим выбором для девушки также станет Mitsubishi ASX. Автомобиль может оснащаться 1,6- и 2-литровыми бензиновыми движками, генерирующими 117 л.с. и 150 л.с. соответственно.5-е место заполучил французский Peugeot 3008. Уже в стартовой комплектации машина получила автоматическую трансмиссию.



