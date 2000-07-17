Раздел: Авто
Эти кроссоверы лучше всего подойдут девушкам
Специалисты составили рейтинг из пяти автомобилей.
Хотя машиностроители не позиционируют свои модели как «мужские» или «женские», некоторые транспортные средства больше подходят автоледи. Эксперты составили 5-ку лучших кроссоверов для девушек, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Автолюбителей.
1-е место досталось яркому японскому авто Toyota RAV4 с «механикой» и 2,0-литровым мотором мощностью 146 сил. Кроссовер также можно приобрести с 2,5-литровым движком на 150 "коней".
2-е место заняла Toyota C-HR, которая доступна с передним и полным приводом. В базовой версии машина порадует наличием кондиционера, 2-х подушек безопасности, стереосистемы и датчика света, в подкапотном пространстве – 115-сильный 1,2-литровый мотор.
3-е место замкнул Nissan Juke с необычной внешностью. Кроссовер ранее продавался только с 1,6-литровым силовым агрегатом мощностью 117 «коней». В связи со сменой генерации производитель временно приостановил поставки этой модели.
Хорошим выбором для девушки также станет Mitsubishi ASX. Автомобиль может оснащаться 1,6- и 2-литровыми бензиновыми движками, генерирующими 117 л.с. и 150 л.с. соответственно.
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5-е место заполучил французский Peugeot 3008. Уже в стартовой комплектации машина получила автоматическую трансмиссию.
Хотя машиностроители не позиционируют свои модели как «мужские» или «женские», некоторые транспортные средства больше подходят автоледи. Эксперты составили 5-ку лучших кроссоверов для девушек, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Автолюбителей.
1-е место досталось яркому японскому авто Toyota RAV4 с «механикой» и 2,0-литровым мотором мощностью 146 сил. Кроссовер также можно приобрести с 2,5-литровым движком на 150 "коней".
2-е место заняла Toyota C-HR, которая доступна с передним и полным приводом. В базовой версии машина порадует наличием кондиционера, 2-х подушек безопасности, стереосистемы и датчика света, в подкапотном пространстве – 115-сильный 1,2-литровый мотор.
3-е место замкнул Nissan Juke с необычной внешностью. Кроссовер ранее продавался только с 1,6-литровым силовым агрегатом мощностью 117 «коней». В связи со сменой генерации производитель временно приостановил поставки этой модели.
Хорошим выбором для девушки также станет Mitsubishi ASX. Автомобиль может оснащаться 1,6- и 2-литровыми бензиновыми движками, генерирующими 117 л.с. и 150 л.с. соответственно.
Читайте также: Volvo представит гибридного конкурента Tesla Model 3
5-е место заполучил французский Peugeot 3008. Уже в стартовой комплектации машина получила автоматическую трансмиссию.
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