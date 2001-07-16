Раздел: Авто
Фотофакт: в Киеве появился Renault Laguna на редчайших номерах
Автомобиль имеет ирландскую регистрацию.
Украинцы уже давно привыкли видеть на дорогах подержанные автомобили из Восточной Европы, Прибалтики, и Германии. Такими автомобилями никого не удивишь. Но теперь в нашей стране появилась машина, привезенная из далекой Ирландии, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AutoNews.
Красный подержанный Renault Laguna с ирландскими госзнаками видели в Киеве.
Откуда он взялся? На этот счет есть две версии. Первая версия — этот автомобиль пригнал сам владелец, работающий временно в Ирландии. Вторая версия – это «евробляха» с редкой регистрацией. Какая версия правдоподобней? На наш взгляд, все-таки вторая.
Между тем, депутаты ВР несколько дней назад утвердили в первом чтении законопроект, который предусматривает введение новых правил растаможки автомобилей на еврономерах. Главное правило – чем новее автомобиль, тем меньше за него придется платить на таможне.
Читайте также: Эти кроссоверы лучше всего подойдут девушкам
После того, как этот законопроект депутаты утвердят и во втором чтении, его должен будет подписать президент Украины Петр Порошенко. После этого он станет законом.
Украинцы уже давно привыкли видеть на дорогах подержанные автомобили из Восточной Европы, Прибалтики, и Германии. Такими автомобилями никого не удивишь. Но теперь в нашей стране появилась машина, привезенная из далекой Ирландии, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AutoNews.
Красный подержанный Renault Laguna с ирландскими госзнаками видели в Киеве.
Откуда он взялся? На этот счет есть две версии. Первая версия — этот автомобиль пригнал сам владелец, работающий временно в Ирландии. Вторая версия – это «евробляха» с редкой регистрацией. Какая версия правдоподобней? На наш взгляд, все-таки вторая.
Между тем, депутаты ВР несколько дней назад утвердили в первом чтении законопроект, который предусматривает введение новых правил растаможки автомобилей на еврономерах. Главное правило – чем новее автомобиль, тем меньше за него придется платить на таможне.
Читайте также: Эти кроссоверы лучше всего подойдут девушкам
После того, как этот законопроект депутаты утвердят и во втором чтении, его должен будет подписать президент Украины Петр Порошенко. После этого он станет законом.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
802
0
Также советуем посмотреть
- Уморительные фотки людей, родившихся «в рубашке»
- Смешные животные, не желающие скучать в одиночестве
- Гордон Рамзи с юмором прокомментировал кулинарные провалы пользователей Сети
- В Украине раскрыли ужасную схему торговли детьми
- Веселые твиты от людей со специфическим чувством юмора
- Уморительные комиксы от талантливой французской художницы
- Трамп не признал аннексию Крыма на встрече с Путиным
- Прикольные анекдоты для отличного начала недели
- Медведь, пытающийся «угнать» авто, стал звездой YouTube
- Сеть рассмешило фото «приунывшего» Путина
- Парень, уснувший в авто, стал героем смешных мемов
- Украина значительно увеличит производство ракет
- Единственный зонт в стране: церемонию награждения ЧМ-2018 высмеяли карикатурой
- Сеть насмешила реакция Путина на Макрона
- Американские копы поучаствовали в забавном флешмобе
- Полторак назначил дополнительную экспертизу минометов «Молот»
- Лувр забавно поздравил французов с футбольным триумфом
- В Ужгороде подожгли автомобиль офицера Госпогранслужбы
- Вор, танцующий перед ограблением, попал на камеру
- На Донбассе ликвидировали российских военных, участвовавших в захвате Крыма
- Суд начал допрос экс-начальника охраны Януковича
- Снова на табуретке: Сеть насмешило свежее фото Путина
- В Крыму решили орошать поля канализационными стоками
- Новый хит: как коты реагируют на приближающееся землетрясение
- Спустя 43 года: мужчина вернул деньги за шоколадки, украденные в детстве
- Боевики на Донбассе обстреляли броневик пограничников
- На Донбассе ранен украинский военный
- Уморительные стоп-кадры, «пойманные» абсолютно случайно
- Глава Евросовета рассказал об отношении Трампа к Украине
- Забавные фотки мужчин, умеющих посмеяться над собой
Оставьте свой комментарий