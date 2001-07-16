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Раздел: Авто  
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Фотофакт: в Киеве появился Renault Laguna на редчайших номерах

Фотофакт: в Киеве появился Renault Laguna на редчайших номерах Автомобиль имеет ирландскую регистрацию.

Украинцы уже давно привыкли видеть на дорогах подержанные автомобили из Восточной Европы, Прибалтики, и Германии. Такими автомобилями никого не удивишь. Но теперь в нашей стране появилась машина, привезенная из далекой Ирландии, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AutoNews.

Красный подержанный Renault Laguna с ирландскими госзнаками видели в Киеве.

Откуда он взялся? На этот счет есть две версии. Первая версия — этот автомобиль пригнал сам владелец, работающий временно в Ирландии. Вторая версия – это «евробляха» с редкой регистрацией. Какая версия правдоподобней? На наш взгляд, все-таки вторая.

Между тем, депутаты ВР несколько дней назад утвердили в первом чтении законопроект, который предусматривает введение новых правил растаможки автомобилей на еврономерах. Главное правило – чем новее автомобиль, тем меньше за него придется платить на таможне.

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После того, как этот законопроект депутаты утвердят и во втором чтении, его должен будет подписать президент Украины Петр Порошенко. После этого он станет законом.

Фотофакт: в Киеве появился Renault Laguna на редчайших номерах
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 Теги: Renault Laguna, номера

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Сегодня, 01:51 » Автор: Евгений Шевченко
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