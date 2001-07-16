Раздел: Авто
В Сети появились ожидаемые характеристики нового Kia Soul
Автомобиль появится в начале следующего года.
Kia ведет дорожные испытания кроссовера Soul следующего поколения, который должен появиться в начале 2019 года, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на CarDiagram.
По предварительным данным, Soul второго поколения сохранит характерную угловатую форму кузова. При этом, как ожидается, некоторые стилистические элементы будут позаимствованы у концепта Trail’ster, представленного в 2015 г. на Чикагском автосалоне.
Вседорожник 2019 модельного года построят на новой архитектуре, которая предусматривает использование системы полного привода. Поэтому, не исключено, что у кроссовера появится модификация с четырьмя ведущими колесами.
Предполагается, что моторная гамма включит некоторые нынешние силовые агрегаты. Базовым станет 1,6-литровый агрегат мощностью 132 лошадиные силы.
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Кроме того, будет доступен 2-литровый двигатель мощностью 163 «лошади», а также 1,6-литровый мотор, развивающий 204 лошадиные силы.
Kia ведет дорожные испытания кроссовера Soul следующего поколения, который должен появиться в начале 2019 года, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на CarDiagram.
По предварительным данным, Soul второго поколения сохранит характерную угловатую форму кузова. При этом, как ожидается, некоторые стилистические элементы будут позаимствованы у концепта Trail’ster, представленного в 2015 г. на Чикагском автосалоне.
Вседорожник 2019 модельного года построят на новой архитектуре, которая предусматривает использование системы полного привода. Поэтому, не исключено, что у кроссовера появится модификация с четырьмя ведущими колесами.
Предполагается, что моторная гамма включит некоторые нынешние силовые агрегаты. Базовым станет 1,6-литровый агрегат мощностью 132 лошадиные силы.
Читайте также: Эти кроссоверы лучше всего подойдут девушкам
Кроме того, будет доступен 2-литровый двигатель мощностью 163 «лошади», а также 1,6-литровый мотор, развивающий 204 лошадиные силы.
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