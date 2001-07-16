» » В Сети появились ожидаемые характеристики нового Kia Soul
Раздел: Авто  
0

В Сети появились ожидаемые характеристики нового Kia Soul

В Сети появились ожидаемые характеристики нового Kia Soul Автомобиль появится в начале следующего года.

Kia ведет дорожные испытания кроссовера Soul следующего поколения, который должен появиться в начале 2019 года, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на CarDiagram.

По предварительным данным, Soul второго поколения сохранит характерную угловатую форму кузова. При этом, как ожидается, некоторые стилистические элементы будут позаимствованы у концепта Trail’ster, представленного в 2015 г. на Чикагском автосалоне.

Вседорожник 2019 модельного года построят на новой архитектуре, которая предусматривает использование системы полного привода. Поэтому, не исключено, что у кроссовера появится модификация с четырьмя ведущими колесами.

Предполагается, что моторная гамма включит некоторые нынешние силовые агрегаты. Базовым станет 1,6-литровый агрегат мощностью 132 лошадиные силы.

Читайте также: Эти кроссоверы лучше всего подойдут девушкам

Кроме того, будет доступен 2-литровый двигатель мощностью 163 «лошади», а также 1,6-литровый мотор, развивающий 204 лошадиные силы.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Kia Soul, характеристики

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 03:48 » Автор: Евгений Шевченко
     212
     0

Похожие новости по теме

Kia вывела на тесты новое поколение Soul Kia вывела на тесты новое поколение Soul

Видеоролик с тестовыми заездами был опубликован в YouTube.

На тестах замечен новый Kia Soul На тестах замечен новый Kia Soul

Кроссовер Kia Soul второго поколения дебютирует в начале следующего года.

Volvo начала испытания кроссовера XC60 следующего поколения Volvo начала испытания кроссовера XC60 следующего поколения

Кроссовер следующего поколения появится в 2017 году.

Audi опубликовала новые тизеры модели Q5 следующего поколения Audi опубликовала новые тизеры модели Q5 следующего поколения

Премьера кроссовера состоится на Парижском автосалоне.

Первый дизайн-скетч кроссовера Honda CR-V пятого поколения Первый дизайн-скетч кроссовера Honda CR-V пятого поколения

У новинки появится гибридная модификация.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх