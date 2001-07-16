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Раздел: Авто  
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BMW вывела на тесты новый кроссовер X6

BMW вывела на тесты новый кроссовер X6Компания BMW вывела на дорожные испытания новое поколение купеобразного кроссовера BMW X6 2020 модельного года.

Несколько часов назад в Сети появились первые шпионские фотографии автомобиля, который в 2019 году обещает стать одной из самых ожидаемых новинок мирового авторынка, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Avtodream.

Как полагают эксперты, судя по снимкам, на тесты выехала предсерийная версия модели. На это указывает сразу несколько косвенных признаков, таких как колесные диски совершенно нового дизайна и новый цвет кузова.

Также не исключено, что тестируется «заряженная» версия модели – BMW X6 M50i. Это видно по увеличенным выхлопным патрубкам и боковым зеркалам заднего вида, выкрашенным в серебристый цвет.

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По фотографиям видно, что фирменные «ноздри» радиаторной решетки нового BMW X6 увеличились, а задние фонари приобрели другой, более современный дизайн.
BMW вывела на тесты новый кроссовер X6
BMW вывела на тесты новый кроссовер X6
BMW вывела на тесты новый кроссовер X6
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 Теги: BMW, X6, тесты

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Сегодня, 09:12 » Автор: Алена Шимко
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