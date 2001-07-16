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Раздел: Авто  
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Porsche показала обновленный кроссовер Macan

Porsche показала обновленный кроссовер MacanКомпания Porsche опубликовала видеотизер обновленного кроссовера Macan.

В ролике показаны испытания прототипов в Южной Африке – в условиях бездорожья, на асфальтовых и гравийных дорогах, а также на высоте 3400 метров над уровнем моря в Лесото, пишет Хроника.инфо со ссылкой на news.infocar.ua.

Информации о рестайлинге «Макана» пока не очень много. Ожидается, что автомобилю слегка «подтянут» внешность, добавят новую панель приборов и мультимедийную систему с увеличенным дисплеем в духе нового «Кайенна» и «Панамеры». Также в конструкции машины увеличится количество используемого алюминия.

Кроме того, двигатели обновленного «Макана» станут мощнее. Предполагается, что отдача базового варианта возрастет с 252 до примерно 300 лошадиных сил, а в модификации S – с 340 до 360 сил. Вариант Turbo сделают мощнее на 40 сил, форсировав 3,6-литровую «шестерку» до 440 сил.

Дизельного двигателя и гибридной силовой установки у модели не будет. Гибрид, вероятно, появится только у машины следующего поколения.

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Премьера модели состоится в конце этого месяца. Первыми обновленный «Макан», как ожидается, получат китайцы.
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 Теги: Porsche, Macan

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Сегодня, 11:17 » Автор: Алена Шимко
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