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Раздел: Авто  
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В Сеть "слили" фото с тестов Subaru Legacy

В Сеть "слили" фото с тестов Subaru LegacyНовое поколение седана Legacy изменится внешне, получит новые моторы и будет представлено в начале 2019 года.

Компания Subaru приступила к дорожным тестам седана Legacy нового поколения. Автомобиль заметили во время испытаний недалеко от Детройта. Шпионские фотографии новинки были выложены изданием Motor1. По их данным, седан следующего поколения будет представлен в начале следующего года, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Автоблог.

Судя по снимкам, новинка будет не сильно отличаться внешне от нынешнего Legacy. Машина получит новую решетку радиатора, также у автомобиля изменится оптика и форма багажника. Кроме этого, у седана появятся другие бамперы и иная выхлопная система. Subaru Legacy построят на модульной платформе Subaru Global Platform. Это же шасси уже используют Ascent, Crosstrek, Forester и Impreza.

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По неофициальным данным, в моторную гамму новинки войдет атмосферный 2,5-литровый двигатель с четырьмя цилиндрами. Также следует ожидать появление нового 2,0-литрового бензинового турбомотора. Кроме этого, клиентам должны предложить 2,4-литровый агрегат с отдачей 260 л.с.
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 Теги: Subaru Legacy, тесты, фото

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Сегодня, 14:24 » Автор: Алена Шимко
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