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В Сеть "слили" фото с тестов Subaru Legacy

В Сеть "слили" фото с тестов Subaru Legacy

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Опубликован первый снимок нового Subaru Forester Кроссовер построят на новой платформе Subaru Global Platform (SGP), которую уже используют Impreza пятого поколения и XV.

Subaru представила обновленную Impreza Расход топлива у нового автомобиля ниже, чем у дорестайлинговой версии.