Раздел: Авто
Honda сделает редизайн модели Civic Type R
Honda Civic Type R была представлена всего полтора года назад, но похоже, что модель уже ждут первые обновления, касающиеся дизайна.
На шпионских фото рестайлинговой Civic Type R заметна замаскированная передняя часть, в которой, впрочем, не видно революционных изменений по сравнению с текущей версией. Новинка получит измененные воздухозаборники и некоторые другие более мелкие дизайнерские доводки, пишет Хроника.инфо со ссылкой на news.infocar.ua.
Задняя часть авто оснащена модернизированным бампером, который имеет горизонтальные элементы на фасадах, а у красного прототипа осталась такая же задняя часть, но с существенно уменьшенным крылом.
В основном же дизайн почти идентичен предыдущей версии, так что вполне вероятно, что интерьер также не претерпит кардинальных перемен. Есть информация лишь об обновленной информационно-развлекательной системе.
Остается неясной ситуация с расширением линейки моторов для Civic Type R, но в любом случае точно останется текущий силовой агрегат — турбированная бензиновая четверка, производящая 306 лошадиных сил при 400 Нм крутящего момента.
Читайте также: Honda похвалилась новым хэтчбеком
Двигатель работает в паре с 6-ступечнатой механикой и хорошо зарекомендовал себя на гоночных трассах по всей Европе, показав отличные динамические характеристики.
На шпионских фото рестайлинговой Civic Type R заметна замаскированная передняя часть, в которой, впрочем, не видно революционных изменений по сравнению с текущей версией. Новинка получит измененные воздухозаборники и некоторые другие более мелкие дизайнерские доводки, пишет Хроника.инфо со ссылкой на news.infocar.ua.
Задняя часть авто оснащена модернизированным бампером, который имеет горизонтальные элементы на фасадах, а у красного прототипа осталась такая же задняя часть, но с существенно уменьшенным крылом.
В основном же дизайн почти идентичен предыдущей версии, так что вполне вероятно, что интерьер также не претерпит кардинальных перемен. Есть информация лишь об обновленной информационно-развлекательной системе.
Остается неясной ситуация с расширением линейки моторов для Civic Type R, но в любом случае точно останется текущий силовой агрегат — турбированная бензиновая четверка, производящая 306 лошадиных сил при 400 Нм крутящего момента.
Читайте также: Honda похвалилась новым хэтчбеком
Двигатель работает в паре с 6-ступечнатой механикой и хорошо зарекомендовал себя на гоночных трассах по всей Европе, показав отличные динамические характеристики.
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