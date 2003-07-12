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Раздел: Авто  
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Honda сделает редизайн модели Civic Type R

Honda сделает редизайн модели Civic Type RHonda Civic Type R была представлена всего полтора года назад, но похоже, что модель уже ждут первые обновления, касающиеся дизайна.

На шпионских фото рестайлинговой Civic Type R заметна замаскированная передняя часть, в которой, впрочем, не видно революционных изменений по сравнению с текущей версией. Новинка получит измененные воздухозаборники и некоторые другие более мелкие дизайнерские доводки, пишет Хроника.инфо со ссылкой на news.infocar.ua.

Задняя часть авто оснащена модернизированным бампером, который имеет горизонтальные элементы на фасадах, а у красного прототипа осталась такая же задняя часть, но с существенно уменьшенным крылом.

В основном же дизайн почти идентичен предыдущей версии, так что вполне вероятно, что интерьер также не претерпит кардинальных перемен. Есть информация лишь об обновленной информационно-развлекательной системе.

Остается неясной ситуация с расширением линейки моторов для Civic Type R, но в любом случае точно останется текущий силовой агрегат — турбированная бензиновая четверка, производящая 306 лошадиных сил при 400 Нм крутящего момента.

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Двигатель работает в паре с 6-ступечнатой механикой и хорошо зарекомендовал себя на гоночных трассах по всей Европе, показав отличные динамические характеристики.
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 Теги: Honda, Civic Type R, дизайн

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Сегодня, 17:39 » Автор: Алена Шимко
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