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Раздел: Авто  
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Volvo хочет «уничтожить» Tesla Model 3

Volvo хочет «уничтожить» Tesla Model 3Пока сведения о будущей новинке ограничены.

В скором будущем Volvo планирует вывести на рынок электрокар, сопоставимый по характеристикам с Tesla Model 3.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на CAR.RU.

Скорее всего, речь о модели Polestar 2. Первый гибридный Polestar уже появился в продаже, однако не пользуется особо заметным спросом из-за солидной цены в 155 тысяч долларов.

Однако в Volvo не опустили руки и готовят к дебюту представителя семейства Polestar 2. Ожидается, что дебют электрокара может состояться на автосалоне в Женеве уже в будущем году.

Не исключено, что она возьмет на вооружение новые платформу и дизайн.

Относительно электроустановки также информация пока отсутствует. Предположительно электродвигатель будет питаться от аккумулятора, способного обеспечить пробег в 500 километров.

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Если догадки подтвердятся, то Polestar 2 сравняется по показателям выносливости с той самой Tesla Model 3. При этом у представителя Volvo (который сопоставим с Tesla) аккумулятор будет меньшим по объему.
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 Теги: Volvo, Tesla Model 3

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Сегодня, 19:18 » Автор: Едгар Букмирза
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