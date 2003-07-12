Раздел: Авто
Volvo хочет «уничтожить» Tesla Model 3
Пока сведения о будущей новинке ограничены.
В скором будущем Volvo планирует вывести на рынок электрокар, сопоставимый по характеристикам с Tesla Model 3.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на CAR.RU.
Скорее всего, речь о модели Polestar 2. Первый гибридный Polestar уже появился в продаже, однако не пользуется особо заметным спросом из-за солидной цены в 155 тысяч долларов.
Однако в Volvo не опустили руки и готовят к дебюту представителя семейства Polestar 2. Ожидается, что дебют электрокара может состояться на автосалоне в Женеве уже в будущем году.
Не исключено, что она возьмет на вооружение новые платформу и дизайн.
Относительно электроустановки также информация пока отсутствует. Предположительно электродвигатель будет питаться от аккумулятора, способного обеспечить пробег в 500 километров.
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Если догадки подтвердятся, то Polestar 2 сравняется по показателям выносливости с той самой Tesla Model 3. При этом у представителя Volvo (который сопоставим с Tesla) аккумулятор будет меньшим по объему.
В скором будущем Volvo планирует вывести на рынок электрокар, сопоставимый по характеристикам с Tesla Model 3.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на CAR.RU.
Скорее всего, речь о модели Polestar 2. Первый гибридный Polestar уже появился в продаже, однако не пользуется особо заметным спросом из-за солидной цены в 155 тысяч долларов.
Однако в Volvo не опустили руки и готовят к дебюту представителя семейства Polestar 2. Ожидается, что дебют электрокара может состояться на автосалоне в Женеве уже в будущем году.
Не исключено, что она возьмет на вооружение новые платформу и дизайн.
Относительно электроустановки также информация пока отсутствует. Предположительно электродвигатель будет питаться от аккумулятора, способного обеспечить пробег в 500 километров.
Читайте также: Tesla Model S провалила тормозной тест
Если догадки подтвердятся, то Polestar 2 сравняется по показателям выносливости с той самой Tesla Model 3. При этом у представителя Volvo (который сопоставим с Tesla) аккумулятор будет меньшим по объему.
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