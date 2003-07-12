Volvo хочет «уничтожить» Tesla Model 3

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

Похожие новости по теме

Volvo представит гибридного конкурента Tesla Model 3 Модель Polestar 2 покажут в Женеве в следующем году.

Tesla Model S провалила тормозной тест В Люксембурге проводили испытательные эксперименты над автомобилями с целью проверить их реакцию на экстренное торможение.

Volvo и Polestar удивили автолюбителей своими новинками На автомобильном шоу в Лос-Анджелесе представлены новые «заряженные» новинки S60 Polestar и V60 Polestar от Volvo.