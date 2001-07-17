Раздел: Авто
SCG выпустит новый ретро-автомобиль: известны детали
Спорткар выглядит впечатляюще.
Итальянская компания Scuderia Cameron Glickenhaus (SCG) ведет работу над новым спорткаром под названием SCG006. Итальянская компания Scuderia Cameron Glickenhaus (SCG), основанная американским предпринимателем Джеймсом Гликенхаусом, опубликовала первые тизерные изображения своей новой модели под названием SCG006.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на avtoblog.
Судя по ним, двухдверный спорткар будет выполнен в ретро-стиле. Дизайн новинки напоминает Ferrari 250, а боковые выхлопные трубы явно позаимствованы у Shelby Cobra. Все технические характеристики пока держатся в секрете. По данным Caradvice, новинка получит бензиновый двигатель V8 Chevrolet LT4.
Двигатель сможет работать совместно с шестиступенчатой механической коробкой передач. Кузов машины будет выполнен из карбона. В прошлом году Scuderia Cameron Glickenhaus (SCG) представила сверхлегкий суперкар 004S. Главной особенностью купе стала необычная посадочная формула 1+2 — как у знаменитого суперкара McLaren F1.
В основу SCG 004S легла карбоновая архитектура и кузов, благодаря чему масса автомобиля составила 1179 килограммов. Спорткар укомплектовали пятилитровым битурбо мотором V8, развивающим 650 л.с. и 720 Нм крутящего момента. Также летом 2017 г. SCG смогла получить официальный статус автопроизводителя в США.
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В планах компании производить от четырех до шести автомобилей в этом году и от восьми до десяти в 2019 году. Машины будут собираться в Нью-Йорке, однако в SCG не исключают возможность переноса сборки.
Итальянская компания Scuderia Cameron Glickenhaus (SCG) ведет работу над новым спорткаром под названием SCG006. Итальянская компания Scuderia Cameron Glickenhaus (SCG), основанная американским предпринимателем Джеймсом Гликенхаусом, опубликовала первые тизерные изображения своей новой модели под названием SCG006.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на avtoblog.
Судя по ним, двухдверный спорткар будет выполнен в ретро-стиле. Дизайн новинки напоминает Ferrari 250, а боковые выхлопные трубы явно позаимствованы у Shelby Cobra. Все технические характеристики пока держатся в секрете. По данным Caradvice, новинка получит бензиновый двигатель V8 Chevrolet LT4.
Двигатель сможет работать совместно с шестиступенчатой механической коробкой передач. Кузов машины будет выполнен из карбона. В прошлом году Scuderia Cameron Glickenhaus (SCG) представила сверхлегкий суперкар 004S. Главной особенностью купе стала необычная посадочная формула 1+2 — как у знаменитого суперкара McLaren F1.
В основу SCG 004S легла карбоновая архитектура и кузов, благодаря чему масса автомобиля составила 1179 килограммов. Спорткар укомплектовали пятилитровым битурбо мотором V8, развивающим 650 л.с. и 720 Нм крутящего момента. Также летом 2017 г. SCG смогла получить официальный статус автопроизводителя в США.
Читайте также: Alfa-Romeo выпустит новый мощный автомобиль
В планах компании производить от четырех до шести автомобилей в этом году и от восьми до десяти в 2019 году. Машины будут собираться в Нью-Йорке, однако в SCG не исключают возможность переноса сборки.
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