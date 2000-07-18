» » Представлен новый редкий суперкар Audi
Раздел: Авто  
0

Представлен новый редкий суперкар Audi

Представлен новый редкий суперкар Audi Тираж машины составит всего 44 экземпляра.

Audi представила специальную версию суперкара R8 V10 plus с приставкой Performance Parts в названии. Всего будет выпущено 44 таких автомобиля, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на CarDiagram.

Купе получило облегченную конструкцию, усовершенствованную аэродинамику и некоторые стилистические изменения. Новый аэродинамический обвес из композитного материала включает:

- другой передний сплиттер;
- измененные воздухозаборники;
- иные боковые «юбки» и задний диффузор;
- большое жестко закрепленное заднее антикрыло.

Плюс ко всему, суперкар получил усовершенствованную подвеску с регулируемыми амортизаторами, а также керамические передние тормозные механизмы с титановыми опорами и новые легкосплавные колесные диски.

Читайте также: Эксперты рассказали о судьбе легендарной модели Volkswagen

Силовая установка суперкара изменениям не подверглась. Audi R8 V10 plus оснащается 5,2-литровым атмосферным двигателем, развивающим 610 лошадиных сил и 560 Нм крутящего момента.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Audi, суперкар

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 00:09 » Автор: Евгений Шевченко
     265
     0

Похожие новости по теме

Audi представила специальную версию суперкара R8 Audi представила специальную версию суперкара R8

Компания Audi представила специальную версию суперкара R8 V10 plus, который получил облегченную конструкцию и усовершенствованную аэродинамику.

Немецкое ателье представило интересный тюнинг суперкара Audi R8 Plus Немецкое ателье представило интересный тюнинг суперкара Audi R8 Plus

Внешней модернизацией занялась компания R1 Motorsports.

Audi оснастит суперкар R8 новым мотором Audi оснастит суперкар R8 новым мотором

Ожидается, что мощность агрегата составит менее 500 лошадиных сил.

Суперкар Audi R8 получит версию с мотором V6 Суперкар Audi R8 получит версию с мотором V6

«Доступная» версия суперкара появится в 2018 году.

Ferrari рассекретила специальную версию спорткара F12 Ferrari рассекретила специальную версию спорткара F12

Купе получило 780-сильный атмосферный мотор.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх