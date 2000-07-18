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Раздел: Авто  
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Известное ателье разработало тюнинг для SUV Тoyota

Известное ателье разработало тюнинг для SUV Тoyota Предусмотрено несколько пакетов с разной ценой.

Один из самых продаваемых полноразмерных SUV на сегодняшний день – Тoyota Land Cruiser 200 – получила эффектный «костюмчик» от именитого японского тюнинг ателье Wald International, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на АвтоЦентр

Покупатель может выбрать один из двух пакетов. Standart включает модернизированные бамперы, получившие аэродинамические юбки. А также – спойлер на крышке багажника, светодиодные ходовые огни и LED-стопы.

Второй пакет помимо вышеперечисленных примочек предоставляет расширенные колесные арки и светодиодные фары.

На первом варианте применяются эффектные легкосплавные диски 10×22, а на втором – 10.5×22. Кроме того, существует специальная комплектация Wide Body Program. Она позволяет поставить машину на еще более эффектные диски размерности 10.5×24.

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Топовый вариант также может похвастаться 8-поршневыми суппортами с тормозными дисками 405×34, а также армированными тормозными шлангами с наконечниками из нержавейки. Кроме того, Тoyota Land Cruiser 200 получил выпускную систему из нержавеющей стали со сдвоенными патрубками, которые не только красиво выглядят, но и эффектно звучат.
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 Теги: Тoyota, тюнинг

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Сегодня, 01:15 » Автор: Евгений Шевченко
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