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Раздел: Авто  
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Hyundai начала принимать заказы на новую модель ix35

Hyundai начала принимать заказы на новую модель ix35 Мощность автомобиля составляет 140 лошадиных сил.

Дилеры Hyundai начинают приём заявок на кроссовер Hyundai ix35 нового поколения с 1,4-литровым турбированным двигателем, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.

Теперь под капотом ix35 2018-го модельного года будет устанавливаться наддувный силовой агрегат 1.4 Т-GDI с отдачей 140 л.с. и ультранизким уровнем шумов.

Этот мотор существенно экономичнее прежнего 2,0-литрового 166-сильного атмосферника. Заявленный расход топлива паркетника с турбомотором составит всего 6,2 литра топлива на 100 км пробега в смешанном цикле.

Новая модификация внедорожника может быть оборудована 6-ступенчатой механикой или 7-диапазонным роботом DCT с двумя сцеплениями. Привод предусмотрен полный или передний.

Напомним, новый Hyundai ix35 прибавил в габаритах относительно предшественника: длина модели теперь составляет 4 435 мм (+ 15 мм), ширина - 1 850 мм (+30 мм), высота - 1 715 мм (+25 мм), расстояние между осями - 2 640 мм.

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Кроме того, автомобиль оснащается другими бамперами, модернизированной решеткой радиатора и переработанной оптикой. Также на новинке изменили линию остекления задней части кузова.
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 Теги: Hyundai, ix35

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Сегодня, 02:15 » Автор: Евгений Шевченко
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