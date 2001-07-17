Раздел: Авто
Hyundai начала принимать заказы на новую модель ix35
Мощность автомобиля составляет 140 лошадиных сил.
Дилеры Hyundai начинают приём заявок на кроссовер Hyundai ix35 нового поколения с 1,4-литровым турбированным двигателем, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.
Теперь под капотом ix35 2018-го модельного года будет устанавливаться наддувный силовой агрегат 1.4 Т-GDI с отдачей 140 л.с. и ультранизким уровнем шумов.
Этот мотор существенно экономичнее прежнего 2,0-литрового 166-сильного атмосферника. Заявленный расход топлива паркетника с турбомотором составит всего 6,2 литра топлива на 100 км пробега в смешанном цикле.
Новая модификация внедорожника может быть оборудована 6-ступенчатой механикой или 7-диапазонным роботом DCT с двумя сцеплениями. Привод предусмотрен полный или передний.
Напомним, новый Hyundai ix35 прибавил в габаритах относительно предшественника: длина модели теперь составляет 4 435 мм (+ 15 мм), ширина - 1 850 мм (+30 мм), высота - 1 715 мм (+25 мм), расстояние между осями - 2 640 мм.
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Кроме того, автомобиль оснащается другими бамперами, модернизированной решеткой радиатора и переработанной оптикой. Также на новинке изменили линию остекления задней части кузова.
Дилеры Hyundai начинают приём заявок на кроссовер Hyundai ix35 нового поколения с 1,4-литровым турбированным двигателем, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.
Теперь под капотом ix35 2018-го модельного года будет устанавливаться наддувный силовой агрегат 1.4 Т-GDI с отдачей 140 л.с. и ультранизким уровнем шумов.
Этот мотор существенно экономичнее прежнего 2,0-литрового 166-сильного атмосферника. Заявленный расход топлива паркетника с турбомотором составит всего 6,2 литра топлива на 100 км пробега в смешанном цикле.
Новая модификация внедорожника может быть оборудована 6-ступенчатой механикой или 7-диапазонным роботом DCT с двумя сцеплениями. Привод предусмотрен полный или передний.
Напомним, новый Hyundai ix35 прибавил в габаритах относительно предшественника: длина модели теперь составляет 4 435 мм (+ 15 мм), ширина - 1 850 мм (+30 мм), высота - 1 715 мм (+25 мм), расстояние между осями - 2 640 мм.
Читайте также: Известное ателье разработало тюнинг для SUV Тoyota
Кроме того, автомобиль оснащается другими бамперами, модернизированной решеткой радиатора и переработанной оптикой. Также на новинке изменили линию остекления задней части кузова.
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