Раздел: Авто
Названы самые скоростные серийные модели автомобилей
Эти машины - самые быстрые в мире.
С каждым годом автомобили становятся все быстрее. Сейчас гиперкары могут разгоняться до немыслимых скоростей, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.
Представляем Вам подборку из 10 самых быстрых автомобилей в мире. Мы выбрали их по показателю максимальной скорости. В ТОП входят только те машины, которые официально могут использоваться на дорогах общего пользования.
Начнем с 10-ого места:
10-ое место. Zenvo ST1
Максимальная скорость - 375 км/ч
Максимальную скорость данного гиперкара инженеры ограничили электроникой. Сколько на самом деле может развить Zenvo неизвестно.
9-ое место. McLaren F1
Максимальная скорость - 386 км/ч
Выпускался с 1993 по 2005 год. За это время было произведено 106 автомобилей. Особенностью модели является центральное расположение руля в салоне.
8-ое место. Koenigsegg CCR
Максимальная скорость - 390 км/ч
Выпущен шведской компанией в 2004 году. Тираж серии составил всего 20 штук. Материалы кузова как углепластик, карбон и кевлар позволили удержать массу автомобиля близко к 1 тонне.
7-ое место. Koenigsegg CCX
Максимальная скорость - 405 км/ч
Автомобиль был выпущен в кузове купе к 10-летию выпуска компанией первого автомобиля. Часть крыши можно снять, превратив Koenigsegg в кабриолет
6-ое место. 9ffGT9-R
Максимальная скорость - 414 км/ч
Автомобиль построен немецким тюнинговым ателье на базе Porsche 911. Всего было выпущено 20 экземпляров,которые были распроданы до начала производства.
5-ое место SSC Ultimate Aero TT
Максимальная скорость - 420 км/ч
Гиперкар создавался с целью установления рекорда скорости. В 2007 году в США автомобилем был установлен мировой рекорд скорости. Он был побит в 2010 году Бугатти.
4-ое место. Bugatti Veyron Super Sport
Максимальная скорость - 431 км/ч
Более "заряженная" версия стандартной модели Bugatti Veyron. В 2010 году автомобилю принадлежал мировой рекорд скорости.
3-ое место. Hennessey Venom GT
Максимальная скорость - 435 км/ч
Автомобиль построен на базе Lotus Exige американской тюнинг-компанией. Всегобыло выпущено 12 гиперкаров.
2-ое место. SSC Tuatara
Максимальная скорость - 443 км/ч
Автомобиль производится американской компанией Shelby Super Cars с 2014 года по сей день.
Читайте также: 10 самых быстрых американских автомобилей
1-ое место. Bugatti Chiron
Максимальная скорость - 463 км/ч!
Читайте также: Hyundai начала принимать заказы на новую модель ix35
Разработан в 2016 году. Пришел на смену Bugatti Veyron. Производителем ограничен выпуск в 500 экземпляров.
С каждым годом автомобили становятся все быстрее. Сейчас гиперкары могут разгоняться до немыслимых скоростей, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.
Представляем Вам подборку из 10 самых быстрых автомобилей в мире. Мы выбрали их по показателю максимальной скорости. В ТОП входят только те машины, которые официально могут использоваться на дорогах общего пользования.
Начнем с 10-ого места:
10-ое место. Zenvo ST1
Максимальная скорость - 375 км/ч
Максимальную скорость данного гиперкара инженеры ограничили электроникой. Сколько на самом деле может развить Zenvo неизвестно.
9-ое место. McLaren F1
Максимальная скорость - 386 км/ч
Выпускался с 1993 по 2005 год. За это время было произведено 106 автомобилей. Особенностью модели является центральное расположение руля в салоне.
8-ое место. Koenigsegg CCR
Максимальная скорость - 390 км/ч
Выпущен шведской компанией в 2004 году. Тираж серии составил всего 20 штук. Материалы кузова как углепластик, карбон и кевлар позволили удержать массу автомобиля близко к 1 тонне.
7-ое место. Koenigsegg CCX
Максимальная скорость - 405 км/ч
Автомобиль был выпущен в кузове купе к 10-летию выпуска компанией первого автомобиля. Часть крыши можно снять, превратив Koenigsegg в кабриолет
6-ое место. 9ffGT9-R
Максимальная скорость - 414 км/ч
Автомобиль построен немецким тюнинговым ателье на базе Porsche 911. Всего было выпущено 20 экземпляров,которые были распроданы до начала производства.
5-ое место SSC Ultimate Aero TT
Максимальная скорость - 420 км/ч
Гиперкар создавался с целью установления рекорда скорости. В 2007 году в США автомобилем был установлен мировой рекорд скорости. Он был побит в 2010 году Бугатти.
4-ое место. Bugatti Veyron Super Sport
Максимальная скорость - 431 км/ч
Более "заряженная" версия стандартной модели Bugatti Veyron. В 2010 году автомобилю принадлежал мировой рекорд скорости.
3-ое место. Hennessey Venom GT
Максимальная скорость - 435 км/ч
Автомобиль построен на базе Lotus Exige американской тюнинг-компанией. Всегобыло выпущено 12 гиперкаров.
2-ое место. SSC Tuatara
Максимальная скорость - 443 км/ч
Автомобиль производится американской компанией Shelby Super Cars с 2014 года по сей день.
Читайте также: 10 самых быстрых американских автомобилей
1-ое место. Bugatti Chiron
Максимальная скорость - 463 км/ч!
Читайте также: Hyundai начала принимать заказы на новую модель ix35
Разработан в 2016 году. Пришел на смену Bugatti Veyron. Производителем ограничен выпуск в 500 экземпляров.
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