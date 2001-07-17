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Раздел: Авто  
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Названы самые скоростные серийные модели автомобилей

Названы самые скоростные серийные модели автомобилей Эти машины - самые быстрые в мире.

С каждым годом автомобили становятся все быстрее. Сейчас гиперкары могут разгоняться до немыслимых скоростей, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.

Представляем Вам подборку из 10 самых быстрых автомобилей в мире. Мы выбрали их по показателю максимальной скорости. В ТОП входят только те машины, которые официально могут использоваться на дорогах общего пользования.

Начнем с 10-ого места:

10-ое место. Zenvo ST1

Максимальная скорость - 375 км/ч

Максимальную скорость данного гиперкара инженеры ограничили электроникой. Сколько на самом деле может развить Zenvo неизвестно.

9-ое место. McLaren F1

Максимальная скорость - 386 км/ч

Выпускался с 1993 по 2005 год. За это время было произведено 106 автомобилей. Особенностью модели является центральное расположение руля в салоне.

8-ое место. Koenigsegg CCR

Максимальная скорость - 390 км/ч

Выпущен шведской компанией в 2004 году. Тираж серии составил всего 20 штук. Материалы кузова как углепластик, карбон и кевлар позволили удержать массу автомобиля близко к 1 тонне.

7-ое место. Koenigsegg CCX

Максимальная скорость - 405 км/ч

Автомобиль был выпущен в кузове купе к 10-летию выпуска компанией первого автомобиля. Часть крыши можно снять, превратив Koenigsegg в кабриолет

6-ое место. 9ffGT9-R

Максимальная скорость - 414 км/ч

Автомобиль построен немецким тюнинговым ателье на базе Porsche 911. Всего было выпущено 20 экземпляров,которые были распроданы до начала производства.

5-ое место SSC Ultimate Aero TT

Максимальная скорость - 420 км/ч

Гиперкар создавался с целью установления рекорда скорости. В 2007 году в США автомобилем был установлен мировой рекорд скорости. Он был побит в 2010 году Бугатти.

4-ое место. Bugatti Veyron Super Sport

Максимальная скорость - 431 км/ч

Более "заряженная" версия стандартной модели Bugatti Veyron. В 2010 году автомобилю принадлежал мировой рекорд скорости.

3-ое место. Hennessey Venom GT

Максимальная скорость - 435 км/ч

Автомобиль построен на базе Lotus Exige американской тюнинг-компанией. Всегобыло выпущено 12 гиперкаров.

2-ое место. SSC Tuatara

Максимальная скорость - 443 км/ч

Автомобиль производится американской компанией Shelby Super Cars с 2014 года по сей день.

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1-ое место. Bugatti Chiron

Максимальная скорость - 463 км/ч!

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Разработан в 2016 году. Пришел на смену Bugatti Veyron. Производителем ограничен выпуск в 500 экземпляров.
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 Теги: машины, скорость, рейтинг

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Сегодня, 05:26 » Автор: Евгений Шевченко
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