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Раздел: Авто  
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Ford выпустил в продажу две новых модели авто

Ford выпустил в продажу две новых модели автоВ Sollers рассказали, что дилеры получили машины Ford Tourneo Custom и Ford Transit Custom, которые отличаются более современным салоном и эффектным дизайном кузова.

Модели получили бамперы, ручки и корпуса зеркал, выкрашенные в цвет кузова. Цветовая гамма пополнилась окрасами Orange Glow, Chrome Blue и Diffused Silver, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Аvtodream.

Современный внешний дизайн дополнен 16-дюймовыми колесами с десятиспицевыми дисками.

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Среди оборудования моделей значатся стабилизация, антибуксировочная система, помощник при автоматическом торможении, запирание дверей при старте, а также разблокировка дверных замков при аварии.
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 Теги: Ford Tourneo Custom, Ford Transit Custom, продажи

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Сегодня, 09:56 » Автор: Алена Шимко
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