» » В Сети показали новый Renault Clio
Раздел: Авто  
0

В Сети показали новый Renault Clio

В Сети показали новый Renault ClioИспытания хэтчбека Renault Clio нового поколения заняли на видео.

Соответствующий ролик был опубликован на YouTube-канале Motor1. Тесты автомобиля проходили во Франции. Судя по видеоролику, дизайн Clio нового поколения получит черты концепта Renault Symbioz, пишет Хроника.инфо со ссылкой на news.infocar.ua.

Автомобиль будет отличаться от предшественника новой решеткой радиатора, C-образными светодиодными фарами головного света, а также другим капотом. Также серьезные изменения ожидаются и в салоне машины. Скорее всего, габаритные размеры хэтчбека останутся прежними.

Новинку построят на обновленной платформе CMF-B, которую автомобиль разделит с Nissan Micra. В моторную гамму войдет новый 1,3-литровый бензиновый мотор с турбонаддувом. Мощность агрегата составит около 150 л.с. По неофициальным данным, разгон до сотни с таким двигателем у новинки будет занимать менее 8 секунд.

Также клиентам предложат 1,0-литровый бензиновый мотор. Его динамические характеристики пока неизвестны. Кроме этого, машина сохранит 1,5-литровый дизельный двигатель. При этом, агрегат будет существенно модернизирован.

Моторы будут работать совместно с шестиступенчатой ??механической коробкой передач. Опционально клиентам предложат «автоматом» с двойным сцеплением.

По неофициальным данным, премьера машины состоится на автосалоне в Париже в сентябре нынешнего года. Продажи новинки начнутся в Европе в начале следующего года. Основными конкурентами хэтчбека станут Ford Fiesta и Volkswagen Polo.

Читайте также: Renault представит Cliо нового поколения

Renault обновила хэтчбек Clio еще в 2016 г. В линейку двигателей вошел новый 1,5-литровый дизельный мотор. Мощность агрегата составляет 110 лошадиных сил. Двигатель работает совместно с шестиступенчатой механической коробкой передач. Кроме этого, 120-сильный бензиновый мотор объемом 1,2 л помимо «робота» предлагается с шестиступенчатой «механикой».
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Renault Clio, тесты

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 11:42 » Автор: Алена Шимко
     612
     0

Похожие новости по теме

Renault приступила к дорожным тестам нового Clio Renault приступила к дорожным тестам нового Clio

Новый хэтчбек получит гибридную версию и систему полуавтономного управления.

Новый Volkswagen Polo засняли без камуфляжа Новый Volkswagen Polo засняли без камуфляжа

Автомобиль получит более короткие свесы спереди и сзади, а также удлиненную колесную базу.

Hyundai представила новый универсал Hyundai представила новый универсал

Компания Hyundai представила универсал i30.

Seat приступила к испытаниям конкурента Nissan Juke Seat приступила к испытаниям конкурента Nissan Juke

Автомобиль строят на базе хэтчбека Ibiza нового поколения.

«Дастер» получил новый бензиновый мотор «Дастер» получил новый бензиновый мотор

Мощность агрегата составляет 115 лошадиных сил и 156 Нм крутящего момента.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх