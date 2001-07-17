Раздел: Авто
В Сети показали новый Renault Clio
Испытания хэтчбека Renault Clio нового поколения заняли на видео.
Соответствующий ролик был опубликован на YouTube-канале Motor1. Тесты автомобиля проходили во Франции. Судя по видеоролику, дизайн Clio нового поколения получит черты концепта Renault Symbioz, пишет Хроника.инфо со ссылкой на news.infocar.ua.
Автомобиль будет отличаться от предшественника новой решеткой радиатора, C-образными светодиодными фарами головного света, а также другим капотом. Также серьезные изменения ожидаются и в салоне машины. Скорее всего, габаритные размеры хэтчбека останутся прежними.
Новинку построят на обновленной платформе CMF-B, которую автомобиль разделит с Nissan Micra. В моторную гамму войдет новый 1,3-литровый бензиновый мотор с турбонаддувом. Мощность агрегата составит около 150 л.с. По неофициальным данным, разгон до сотни с таким двигателем у новинки будет занимать менее 8 секунд.
Также клиентам предложат 1,0-литровый бензиновый мотор. Его динамические характеристики пока неизвестны. Кроме этого, машина сохранит 1,5-литровый дизельный двигатель. При этом, агрегат будет существенно модернизирован.
Моторы будут работать совместно с шестиступенчатой ??механической коробкой передач. Опционально клиентам предложат «автоматом» с двойным сцеплением.
По неофициальным данным, премьера машины состоится на автосалоне в Париже в сентябре нынешнего года. Продажи новинки начнутся в Европе в начале следующего года. Основными конкурентами хэтчбека станут Ford Fiesta и Volkswagen Polo.
Читайте также: Renault представит Cliо нового поколения
Renault обновила хэтчбек Clio еще в 2016 г. В линейку двигателей вошел новый 1,5-литровый дизельный мотор. Мощность агрегата составляет 110 лошадиных сил. Двигатель работает совместно с шестиступенчатой механической коробкой передач. Кроме этого, 120-сильный бензиновый мотор объемом 1,2 л помимо «робота» предлагается с шестиступенчатой «механикой».
Соответствующий ролик был опубликован на YouTube-канале Motor1. Тесты автомобиля проходили во Франции. Судя по видеоролику, дизайн Clio нового поколения получит черты концепта Renault Symbioz, пишет Хроника.инфо со ссылкой на news.infocar.ua.
Автомобиль будет отличаться от предшественника новой решеткой радиатора, C-образными светодиодными фарами головного света, а также другим капотом. Также серьезные изменения ожидаются и в салоне машины. Скорее всего, габаритные размеры хэтчбека останутся прежними.
Новинку построят на обновленной платформе CMF-B, которую автомобиль разделит с Nissan Micra. В моторную гамму войдет новый 1,3-литровый бензиновый мотор с турбонаддувом. Мощность агрегата составит около 150 л.с. По неофициальным данным, разгон до сотни с таким двигателем у новинки будет занимать менее 8 секунд.
Также клиентам предложат 1,0-литровый бензиновый мотор. Его динамические характеристики пока неизвестны. Кроме этого, машина сохранит 1,5-литровый дизельный двигатель. При этом, агрегат будет существенно модернизирован.
Моторы будут работать совместно с шестиступенчатой ??механической коробкой передач. Опционально клиентам предложат «автоматом» с двойным сцеплением.
По неофициальным данным, премьера машины состоится на автосалоне в Париже в сентябре нынешнего года. Продажи новинки начнутся в Европе в начале следующего года. Основными конкурентами хэтчбека станут Ford Fiesta и Volkswagen Polo.
Читайте также: Renault представит Cliо нового поколения
Renault обновила хэтчбек Clio еще в 2016 г. В линейку двигателей вошел новый 1,5-литровый дизельный мотор. Мощность агрегата составляет 110 лошадиных сил. Двигатель работает совместно с шестиступенчатой механической коробкой передач. Кроме этого, 120-сильный бензиновый мотор объемом 1,2 л помимо «робота» предлагается с шестиступенчатой «механикой».
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