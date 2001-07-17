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Раздел: Авто  
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Автоэксперты опровергли популярные мифы об электромобилях

Автоэксперты опровергли популярные мифы об электромобиляхАвтомобильная ассоциация AA (Automobile Association) из Британии провела социологический опрос относительно отношения респондентов к электромобилям.

Как стало известно, около половины опрошенной молодежи готовы ездить на электромобилях, что касается поколения постарше — то там соотношение хуже — всего около 25%, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Автогик.

Опрос среди 10293 водителей показал, что:
Подавляющее большинство респондентов (85%) говорят, что для электромобилей недостаточно публичных зарядных станций;
Три четверти (76%) согласны с тем, что электромобили не могут достаточно далеко проехать на одном заряде;
76% считают, что электромобили слишком дорогие;
Две трети (67%) считают, что зарядка занимает слишком долго;
67% считают, что выбора моделей электромобилей ограничен.

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В свою очередь представители ассоциации вступились за электромобили:
количество зарядных станций в Великобритании составляет 16 тысяч в 5,8 тыс. местах;
запас хода постоянно увеличивается, уже имеются модели с показателем в 400 км;
зарядные станции, позволяющие восполнить 80% аккумулятора за 15 минут, уже существуют;
на рынке имеется 38 электризированных моделей электромобилей в различном ценовом дипапзоне: от Renault Zoe до Jaguar I-Pace.
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 Теги: электромобиль, мифы

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Сегодня, 15:02 » Автор: Алена Шимко
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