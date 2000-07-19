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Раздел: Авто  
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Известный автопроизводитель может прийти в Украину

Известный автопроизводитель может прийти в Украину Премьер-министр Украины встретился с руководством компании Renault.

Украина в перспективе может превратиться в хаб автомобильного производства. Об этом сообщил премьер-министр Владимир Гройсман, передаёт Хроника.инфо со ссылкой на Автолюбителей.

В стране могут построить автозавод французского машиностроителя Renault.

Это позволит увеличить экономическую пропускную способность, создать рабочие места и снизить напряжение вокруг машины на еврономерах.

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Об этом В.Гройсман поговорил во время встречи с правлением «Рено», сообщается на странице премьер-министра в «Фейсбуке».
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 Теги: Renault, Гройсман

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Сегодня, 00:41 » Автор: Евгений Шевченко
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