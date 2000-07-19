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Раздел: Авто  
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В Украине становится все меньше новых дешевых авто

В Украине становится все меньше новых дешевых авто Причиной стало изменение экологических норм.

Выбор бюджетных автомобилей в Украине становится все меньше. Из-за ужесточения экологических норм отечественный рынок покинули дешевые китайцы, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AutoNews.

Не осталось бюджетных моделей у Geely. Единственный автомобиль, который представлен сегодня в Украине под этой маркой, — это Emgrand 7.

А прошлом году из продажи исчез Daewoo Matiz, а в этом уже практически не найти сразу три модели ЗАЗ: «Ланос», «Вида» и «Форца». Сегодня доступен только ЗАЗ «Сенс».

Что касается корейских автомобилей, то их можно назвать бюджетными с большой натяжкой. Хоть они и пользуются стабильным спросом в Украине.

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На сегодня украинскому покупателю доступны только недорогие Ravon R2 (Узбекистан) и Jac J4 (Китай). Также возобновились продажи в Украине бюджетных моделей «АвтоВАЗа»: «Гранта», «Калина» и «Веста».
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 Теги: Украина, автомобили

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Сегодня, 01:51 » Автор: Евгений Шевченко
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