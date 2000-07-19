В Украине становится все меньше новых дешевых авто

Причиной стало изменение экологических норм.



Выбор бюджетных автомобилей в Украине становится все меньше. Из-за ужесточения экологических норм отечественный рынок покинули дешевые китайцы, сообщает



Не осталось бюджетных моделей у Geely. Единственный автомобиль, который представлен сегодня в Украине под этой маркой, — это Emgrand 7.



А прошлом году из продажи исчез Daewoo Matiz, а в этом уже практически не найти сразу три модели ЗАЗ: «Ланос», «Вида» и «Форца». Сегодня доступен только ЗАЗ «Сенс».



Что касается корейских автомобилей, то их можно назвать бюджетными с большой натяжкой. Хоть они и пользуются стабильным спросом в Украине.



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На сегодня украинскому покупателю доступны только недорогие Ravon R2 (Узбекистан) и Jac J4 (Китай). Также возобновились продажи в Украине бюджетных моделей «АвтоВАЗа»: «Гранта», «Калина» и «Веста». Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Выбор бюджетных автомобилей в Украине становится все меньше. Из-за ужесточения экологических норм отечественный рынок покинули дешевые китайцы, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AutoNews Не осталось бюджетных моделей у Geely. Единственный автомобиль, который представлен сегодня в Украине под этой маркой, — это Emgrand 7.А прошлом году из продажи исчез Daewoo Matiz, а в этом уже практически не найти сразу три модели ЗАЗ: «Ланос», «Вида» и «Форца». Сегодня доступен только ЗАЗ «Сенс».Что касается корейских автомобилей, то их можно назвать бюджетными с большой натяжкой. Хоть они и пользуются стабильным спросом в Украине.На сегодня украинскому покупателю доступны только недорогие Ravon R2 (Узбекистан) и Jac J4 (Китай). Также возобновились продажи в Украине бюджетных моделей «АвтоВАЗа»: «Гранта», «Калина» и «Веста».



