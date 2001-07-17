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Раздел: Авто  
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В Индии появится первый суперкар

В Индии появится первый суперкар Тестирование машины начнется в этом году.

Индийская Vazirani Automotive представила первый отечественный суперкар — электрическую модель, которую назвали Shul, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на CarDiagram.

В основе Vazirani Shul лежит рама из углепластика. Из этого материала выполнены и кузовные панели. Технические характеристики автомобиля пока не сообщаются. Предполагается, что в движение гиперкар будут приводить четыре электромотора (по одному на каждое колесо).

В состав силовой установки также войдут батареи и микротурбогенератор.

По словам главы компании и одновременно ее шеф-дизайнера Чанки Вазирани, перед инженерами стояла задача не удивить динамическими характеристиками, а сфокусироваться на управляемости.

Производить первый индийский гиперкар планируют в Калифорнии, где расположена дизайн-студия Vazirani Automotive. Партнерами компании выступит Michelin и формульная команда Force India.

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Тестирование прототипа Shul начнется в 2018 году.

В Индии появится первый суперкар
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 Теги: Индия, суперкар

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Сегодня, 03:48 » Автор: Евгений Шевченко
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