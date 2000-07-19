Раздел: Авто
В Узбекистане ввели платное разрешение на тонировку
Стоимость лицензии превышает две тысячи долларов.
В Узбекистане теперь можно тонировать стекла автомобилей, однако для этого придется получить специальное разрешение, которое будет действовать год, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.
Согласно постановлению «О мерах по упорядочению эксплуатации транспортных средств с тонированными (затемненными) стеклами», для физлиц стоимость разрешения на тонировку составит 90 минимальных размеров заработной платы или 16,58 миллиона сумов. По текущему курсу эта сумма равна 2,1 тысячи долларов.
Для местных и иностранных юридических лиц стоимость увеличится до 2,8 и 3,3 тысячи долларов соответственно.
Заниматься тонировкой автомобилей будет госпредприятие при МВД. Разрешается тонировка задних стекол в пределах светопропускания не ниже пяти процентов, а для задних боковых – 30 процентов. В верхней части лобового стекла можно затонировать полосу шириной не более 14 сантиметров в пределах светопропускания не ниже 30 процентов.
За отсутствие разрешения на тонировку будет предусмотрен штраф. Разрешения придется получать с 1 августа.
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С иностранных машин с тонировкой, въезжающих на территорию Узбекистана, будет взиматься сбор в размере 15 долларов.
В Узбекистане теперь можно тонировать стекла автомобилей, однако для этого придется получить специальное разрешение, которое будет действовать год, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.
Согласно постановлению «О мерах по упорядочению эксплуатации транспортных средств с тонированными (затемненными) стеклами», для физлиц стоимость разрешения на тонировку составит 90 минимальных размеров заработной платы или 16,58 миллиона сумов. По текущему курсу эта сумма равна 2,1 тысячи долларов.
Для местных и иностранных юридических лиц стоимость увеличится до 2,8 и 3,3 тысячи долларов соответственно.
Заниматься тонировкой автомобилей будет госпредприятие при МВД. Разрешается тонировка задних стекол в пределах светопропускания не ниже пяти процентов, а для задних боковых – 30 процентов. В верхней части лобового стекла можно затонировать полосу шириной не более 14 сантиметров в пределах светопропускания не ниже 30 процентов.
За отсутствие разрешения на тонировку будет предусмотрен штраф. Разрешения придется получать с 1 августа.
Читайте также: В Индии появится первый суперкар
С иностранных машин с тонировкой, въезжающих на территорию Узбекистана, будет взиматься сбор в размере 15 долларов.
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